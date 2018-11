Etemadi hielp Tutuarima bij verdriet rond overleden kindje: 'Hij was mijn luisterend oor'

Beide spelers van de Achterhoekse club rijden dagelijks vanuit Arnhem naar Doetinchem. Onderweg spraken ze veel over het drama dat Tutuarima en zijn vriendin Jana moesten meemaken. Een van de twee meisjes van de geboren tweeling haalde het niet. 'Jordy laat niet snel zijn emoties zien', vertelde Etemadi bij Omroep Gelderland. 'Soms moest ik het eruit trekken.'

Vriendschap

De 31-jarige Iraniër geldt met zijn ervaring en sociale vaardigheden als een belangrijke jongen in de selectie van De Graafschap. Ondanks zijn rol op het tweede plan. Rondom de begrafenis was Etemadi er meer dan ooit voor zijn ploeggenoot. 'We hebben echt een vriendschap opgebouwd. Hij heeft mij enorm gesteund. Dat geldt voor iedereen binnen de club, maar Agil is daar wel speciaal in. Hij was echt een luisterend oor.'

Brabbelen en lachen

Gelukkig gaat het erg goed met het andere meisje, vertelt Tutuarima ruim twee maanden later. 'Ze begint al te brabbelen en sinds kort lacht ze ook. Ze zeggen wel eens dat als één van de twee het dan niet haalt, het andere kindje vaak een huilbaby is. Maar ze slaapt al door en doet het uitstekend.'

Onderweg in de auto

'Natuurlijk, het was een hele dubbele periode. Mijn broer heeft ook al eens een kleine verloren. Daarom was het voor mij misschien iets makkelijker om hier nu mee om te gaan. Om het iets te relativeren omdat ik het al eens had meegemaakt', liet de 25-jarige Velpenaar weten. Etemadi hielp de verdediger van De Graafschap waar nodig. 'We hebben veel gepraat als we onderweg waren naar de trainingen. Tutu is een goeie en lieve jongen. Ik leefde heel erg met hem mee. Ook omdat ik zelf een dochtertje heb. Zijn vriendin gaat er trouwens ook heel knap mee om. Daar mag hij echt trots op zijn.'

Bom van emoties

Tutuarima ging ook nog openhartig in op de acties van de supporters van De Graafschap. De Brigata Tifosi trok de linksback de tribune op na afloop van het gewonnen duel met Willem II op 30 september. 'Zo'n mooi moment. Een bom van emoties. Ik krijg nu nog kippenvel als ik het zie en hoor. Dat heeft mij echt heel goed gedaan. En dan kun je ook door. Het leven gaat verder.'

