Schrijver van open brief over Pietendiscussie in Velp heeft geen spijt

De brief werd geschreven door Jansen als reactie op de uitspraken van de organisator van het Sinterklaasfeest in Velp, Jan Huurman, die zei dat de kleur van Zwarte Piet vastligt in de statuten en dus ongewijzigd zal blijven.

'Als een derde van de Nederlanders aangeeft moeite te hebben met de kleur van Zwarte Piet, dan moet je het daar met elkaar over kunnen hebben', zo benadrukt Jansen nog maar eens.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Boycot

Op de ingezonden brief kwam veel reactie, waaronder een oproep tot een boycot van zijn winkel in Velp. Maar tegenstander van het kinderfeest is de winkelier allerminst: 'De pieten komen zaterdag bij ons in de winkel voorlezen en dan gaan we genieten. We wilden alleen benadrukken dat als je met elkaar blijft praten, dan kun je een fatsoenlijk gesprek voeren. Zelfs als je het niet met elkaar eens bent.'