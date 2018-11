Centrum Malden geplaagd door overlast, burgemeester stuurt jongeren brief

MALDEN - De gemeente Heumen neemt maatregelen tegen de aanhoudende overlast in het centrum van Malden. Burgemeester Mittendorff heeft vrijdag twintig jongeren uit Malden en omgeving een brief gestuurd. De gemeente wil jongeren op die manier waarschuwen.

Aanleiding zijn de aanhoudende overlastmeldingen van inwoners en ondernemers. De jongeren veroorzaken volgens hen al langere tijd geluidsoverlast, steken vuurwerk af en vervuilen de buurt. Ook is er sprake van baldadigheid: zo zijn er recent kleine brandjes gesticht.

In de brief vraagt Mittendorff de jongeren hun gedrag aan te passen. Ook richt de burgemeester zich in een bijgevoegde brief op de ouders van de raddraaiers, zij moeten met hun kroost in gesprek.

Extra toezicht

De brief is volgens de gemeente één van de maatregelen tegen de overlast. Er zijn intussen ook extra toezichthouders ingezet in het centrum.