Huurders in Rivierenland besparen 1 miljoen euro door zonnepanelen

ALPHEN - Op meer dan driekwart van de 4500 sociale huurwoningen van woonstichting De Kernen liggen inmiddels zonnepanelen. En dat is uitzonderlijk, vindt ook brancheorganisatie Aedes.

De zonnepanelen leveren de huurders van De Kernen in de Bommelerwaard, het Land van Maas en Waal en de Tielerwaard bovendien een behoorlijke besparing op. Samen houden ze jaarlijks ongeveer 1 miljoen euro meer over door de lagere energielasten.

'Als we kijken naar de landelijke cijfers, dan hebben we het over 2,6 miljoen sociale huurwoningen, waarvan er zo'n 120.000 zonnepanelen op het dak hebben', legt Aedes uit. Landelijk heeft dus ruim 4 procent van de sociale huurwoningen zonnepanelen op het dak en dat is nogal een verschil als je dat afzet tegen de ongeveer 75 procent van de huizen van De Kernen.

Trotse directeur

Deze maandag viert De Kernen dat ze in drie jaar tijd 3000 huizen van zonnepanelen heeft voorzien tijd. Directeur Marinus Kempe van De Kernen is trots: 'Ja, dit is inderdaad wel een beetje uitzonderlijk. We zijn een jaar of vijf geleden begonnen met 420 woningen. En toen dat project klaar was, kwam al snel de vraag: wat nu? Nou, toen zijn we eigenlijk gewoon doorgegaan. Dus we hebben nu ruim 3400 woningen met zonnepanelen.'

'Wij lopen nu voor'

Woonstichting De Kernen is hiermee een voorbeeld voor ander woningcorporaties, zegt directeur Kempe: 'Wij hebben heel duidelijk gekozen voor betaalbaarheid in combinatie met duurzaamheid. We hebben dit bereikt door slim gebruik te maken van de subsidie van de provincie en door ook tijdig de bewoners te vragen om een eenmalige bijdrage. En zoals wij dat nu gedaan hebben en nog zullen doen, is blijkbaar een manier die heel effectief is.'

Luister naar het gesprek van radiopresentator Nieke Hoitink met directeur Marinus Kempe van De Kernen: