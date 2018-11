Europese klimaatactie in Nijmegen: feestje voor bobo's of goed om elkaar in de ogen te kijken?

De steden en partners van het European Capital Network vinden dat verduurzaming vanuit de stad moet komen, vooral vanuit inwoners en bedrijven.

'Green Capital is bobofeestje geworden'

Maar juist voor de gewone Nijmegenaar was Green Capital dit jaar ver weg, vindt de oppositie in de Waalstad. 'Green Capital is een prachtig initiatief, maar we hebben gezien dat het afgelopen jaar het echt een feestje voor bobo's is geworden,' vindt VVD-fractievoorzitter Inge van Dijk.

Wendy Grutters, de fractievoorzitter van Stadspartij DNF, denkt dat Green Capital vooral is aangekomen bij de achterban van partijen als GroenLinks. 'Maar juist aan de hele grote groep Nijmegenaren die zich niet met duurzaamheid bezighoudt is het voorbijgegaan', denkt Grutters. 'Daar ben ik van overtuigd.'

Extra geld

Vorige maand vroeg het college aan de raad om bovenop de eerder toegekende 1,4 miljoen euro, nog eens vijf ton extra uit te trekken voor Green Capital. En dat verzoek viel slecht bij veel raadsleden. Wendy Grutters: 'Al die tijd is er gezegd door het college: dit is de pot die we daarvoor hebben en binnen die pot moeten we dit allemaal gaan realiseren. Nou zijn we een paar maanden voor het einde van het jaar en dan moet er in één keer een half miljoen bij en dan ook nog eens voor zoiets als dit, dit burgemeestersevent. Uit de spaarpot nota bene! Daarop hebben wij keihard nee gezegd.'

Ondanks het felle protest was er wel een meerderheid in de raad en dus kreeg het college er vijf ton bij. De VVD heeft meer kritiek: de partij vindt het slecht voor het milieu dat vijftien burgemeesters uit heel Europa met het vliegtuig naar Nijmegen zijn gekomen. Dat had ook prima via Skype gekund, vindt Van Dijk.

'Gemeenteraad vergadert ook niet digitaal'

Burgemeester Bruls is het oneens met alle kritiek. 'Je moet elkaar zien om elkaar in de ogen te kunnen kijken om iets te doen. De gemeenteraad vergadert ten slotte ook niet digitaal. Dus wij burgemeesters ook niet.'

Duur vindt hij Green Capital al helemaal niet. En wat de bevolking van Nijmegen ervan merkt dat de Waalstad dit jaar groene hoofdstad van Europa is? 'De bevolking van Nijmegen merkt dat wij in een schonere stad leven, waar het goed toeven is.'

Vrijdag 14 december zijn alle Nijmegenaren welkom bij het slotfeest van Green Capital. In het voorjaar evalueert het college de effecten van Green Capital.

