Zwemster Lisa Kruger: 'Hele wereld moet zien dat wij ook aan topsport doen'

Negen keer per week traint ze. Alles voor het allerhoogste, pijn lijden voor het ultieme doel. Lisa doet het graag. Ondanks alle goede prestaties uit het verleden, is haar honger namelijk nog niet gestild.

Tekst gaat verder na de video.

'Dit jaar zijn de wereldkampioenschappen. Daar wil ik op alle afstanden de beste tijden zwemmen en op de 200 meter wisselslag goud halen. En op de Paralympische Spelen in Tokio wil ik ook goud op de 200 meter wisselslag en daarbij nog vier andere medailles. Het is een hele uitdaging, maar ik hoop een haalbare.'

'Doen wat niemand presteert'

Het is voor Lisa inmiddels ook niet meer de vraag of ze de Spelen haalt, maar of ze een medaille haalt. Want op het EK pakte ze vier medailles, dat presteerde bijna nooit een Nederlandse.

'Ik wil nu ook prestaties gaan leveren die niet veel buitenlanders leveren. Ik wil aan de top van mijn klasse staan. Het gaat bij mij nu om medailles', vertelt de Harderwijkse.

Gevallen van muur

Lisa zwemt paralympisch, dat komt doordat ze op haar zesde van een muur viel. 'Daarbij brak ik mijn pols en ben ik geopereerd. Maar na een jaar of vijf begon alles scheef te groeien. Mijn linkerpols is nu een stuk korter dan de andere en ik kan de meeste bewegingen niet maken. Ik heb ook 70% minder knijpkracht vanaf de elleboog.'

Onderbelichte prestaties

En doordat ze dus als parazwemster actief is, blijft de aandacht voor haar prestaties veelal wat achterwege. Dat is wel iets waar Lisa van baalt.

'Erg jammer vind ik dat. Ik doe er namelijk alles aan om mij als professional op te stellen en aan de buitenwereld te laten zien hoe professioneel wij trainen. Daarin zit echt niet zoveel verschil met de 'normale' sporters. Voor mij is dit echt topsport, dat zou het voor de rest van de wereld ook moeten zijn.'

Misschien verandert dat wel als Lisa vijf medailles pakt op de Paralympische Spelen in Tokio. 'Het gaat misschien al beter dan vroeger, maar het zou mooi zijn als het op een dag gelijk wordt getrokken.'

'In Harderwijk behandelen ze me wel als topsporter'

De 18-jarige zwemster zou het liefst zien dat de rest van de wereld een voorbeeld neemt aan haar eigen Harderwijk. 'Daar zijn ze altijd trots op mij als ik iets gepresteerd heb, de burgemeester is ook altijd trots. Dat is erg leuk. In Harderwijk behandelen ze me wel als topsporter.'