Ziekenhuis Jansdal neemt zorg in Flevoland over: dit zijn de gevolgen

Doordat de IJsselmeerziekenhuizen failliet zijn, komen nu in Harderwijk elke dag tientallen extra patiënten.

De komende periode worden zeker zeventig bedden bijgeplaatst. In de ziekenhuizen in Flevoland en Harderwijk worden honderden mensen aangenomen om de extra zorg aan te kunnen. Naast bedden en personeel moet ook extra apparatuur als MRI-scanners worden geregeld.

Steeds korter in ziekenhuisbed

Al met al een hele uitdaging, vertelt bestuursvoorzitter Relinde Weil. 'We openen begin december al de eerste extra gang in onze kliniek. We verwachten dat we de komende tijd zeventig extra bedden nodig hebben, dus we moeten hier in huis flink opschalen.'

'Een gelukkige ontwikkeling in de zorg is dat mensen steeds minder en korter in een ziekenhuisbed liggen. Dit huis is al wat ouder, dus we hadden hier een aantal bedden al niet meer in gebruik en die gaan nu allemaal weer open.'

Voor die nieuwe patiënten zijn extra bedden, extra artsen en verpleegkundigen nodig. Het St Jansdal denkt zo'n 400 mensen nodig te hebben, een deel van hen gaat Harderwijk aan de slag en een ander deel in Lelystad om het failliete ziekenhuis daar te heropenen.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Extra spreekuren

Dat extra personeel moet nog worden geworven; de extra patiënten zijn er al. Dat heeft gevolgen. Zo lopen wachttijden op en worden patiënten soms eerder naar huis gestuurd. Het ziekenhuis heeft al avondspreekuren ingevoerd en overweegt ook in het weekend open te gaan.

Weil: 'Ook als wij niet de doorstart van het ziekenhuis in Lelystad niet zouden doen als St Jansdal, zouden we de extra toeloop van patiënten uit Flevoland hebben. We moeten nu even roeien met de riemen die we hebben en we gaan keihard aan de slag om het mogelijk te maken.'

De meeste patiënten reageren deze vrijdag ontspannen op de aangekondigde langere wachttijden. 'Die mensen uit Flevoland moeten ook ergens heen, dus het is fijn dat ze hier terecht kunnen en dat het St Jansdal het ziekenhuis in Lelystad over wil nemen', zegt een patiënt.

Aantrekkelijker

Volgens de bestuursvoorzitter is de overname van de IJsselmeerziekenhuizen gunstig voor St Jansdal. 'Je wordt daarmee een aantrekkelijkere en interessantere werkgever voor artsen en verpleegkundigen. Doordat we groter worden, is de kans dat we kunnen houden wat we nu doen, wel veel groter en we kunnen net iets meer betalen. De invoering van het elektronisch patiëntendossier kunnen we bijvoorbeeld nu met meer mensen delen.'