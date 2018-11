Gelderse speelsters Polman, Knippenborg en Housheer naar EK Handbal

Voor de 19-jarige Housheer wordt het haar eerste grote toernooi met de A-selectie. Vorig seizoen speelde het veel geprezen talent op de rechteropbouw nog bij landskampioen VOC in Amsterdam. Nu komt ze uit in de Deense competitie. Housheer is superblij met haar uitverkiezing. Ze hoorde het goede nieuws vanochtend. 'Natuurlijk twijfel je en zit je in spanning. Ik ben intens gelukkig en dan deel je dat direct met de mensen die dicht bij je staan.'

Dione Housheer over haar selectie: (tekst gaat verder na video)

Problemen op de cirkel

De strijd om de Europese titel begint voor Nederland op zaterdag 1 december met een wedstrijd tegen Hongarije. Daarna volgen in de eerste ronde nog duels met Spanje en Kroatië. Knippenborg, het is haar zesde eindtoernooi al, weet dat de verwachtingen iets minder hoog liggen dan andere jaren. Dat heeft te maken met de rugblessure van Danick Snelder op de cirkelpositie. Eerder al maakte Yvette Broch bekend dat ze zou stoppen met tophandbal. Ook Broch is een cirkelloper van wereldklasse. Beide spelers waren ook ankers in het midden van de dekking.

Jong talent

'Het is onwijs jammer dat ze er niet bij zijn, maar je moet het doen met de speelsters die er wel bij zijn', zegt Knippenborg die tegenwoordig ook actief is in Denemarken bij Holstebro. 'We bekijken het gewoon van wedstrijd tot wedstrijd. We kunnen wel negatief gaan doen. Daar hebben we alleen niets aan. En er komt ook jong talent aan.'

Sterspeelster Polman is fit

Ook boegbeeld Estavana Polman is natuurlijk van de partij op het EK. Zij was al zeker van het toernooi in Frankrijk. Polman maakt een sterke periode door bij haar club Team Esbjerg. 'Ik voel me hartstikke goed. Ik ben blij en ik heb energie. Ik heb zelfs nauwelijks pijntjes en ben helemaal fit om te gaan', lacht de Arnhemse.

Polman realiseert zich dat een EK altijd loodzwaar is. De sterkste handballanden komen allemaal uit Europa en de concurrentie is moordend. 'We moeten wel realistisch zijn dat het een heel zwaar toernooi wordt. En dat we mensen missen. Neemt niet weg dat we gewoon willen winnen toch?