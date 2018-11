Raad Arnhem wil geen apart debat over radicaliseringsaanpak

ARNHEM - Er is in de Arnhemse gemeenteraad geen meerderheid voor een algemeen debat over de aanpak van radicalisering.

Raadslid Gerrie Elfrink (SP) wilde in gesprek met burgemeester Ahmed Marcouch (PvdA) nadat betrokkenen - zoals scholen en jongerenwerk - bij Omroep Gelderland hun zorgen hadden geuit over de gemeentelijke aanpak van jihadistische radicalisering. Er zou onder meer te veel worden gekeken naar mensen die al in beeld zijn en te weinig aandacht zijn voor preventie.

Elfrink diende - samen met D66 - een debatverzoek in bij de agendacommissie van de Arnhemse gemeenteraad. Dat verzoek werd afgewezen. 'Ik kreeg de mededeling dat ik mijn vragen kan stellen bij de behandeling van de kadernota veiligheid, maar daar gaat het ook over heel veel andere zaken rond veiligheid. Dan verdwijnt de preventie van radicalisering in de marge. Dat wil ik niet.'

Het is als raadslid mijn werk om te zorgen dat Arnhem veilig is. Gerrie Elfrink, SP

Elfrink wil nog steeds een breed en openbaar debat. 'Het is als raadslid mijn werk om ervoor te zorgen dat Arnhem veilig is, en ook om te voorkomen dat jonge mensen in de greep raken van de radicale islam', zegt hij. 'De burgemeester zei dat er veel aan preventie wordt gedaan. Nu blijkt dat dit in de praktijk niet zo is, proberen ze het debat daarover te smoren.'

Elfrink zal tijdens de eerstvolgende vergadering een interpellatieverzoek indienen. Als daar voldoende steun voor is in de gemeenteraad, zal de raad alsnog in debat gaan met burgemeester Marcouch over de Arnhemse aanpak van radicalisering.

