Grootste kerststal van Europa in Orientalis

HEILIG LANDSTICHTING - De grootste kerststal van Europa staat straks in Museumpark Orientalis. Met zo’n 1800 mens- en dierfiguren, verdeeld over een oppervlakte van 100 vierkante meter, heeft het museumpark een grote trekker tijdens de feestdagen. Er is ook een levensgrote kerststal van zand te zien, gemaakt door wereldkampioen zandsculpturen Maxim Gazendam.

Het kerstdiorama is vanaf 8 december te zien en wordt geroemd om zijn unieke opstelling met oog voor detail. Het herbergt veel verborgen oudchristelijke en voorchristelijke volkswijsheden en symbolieken (met uitleg). Ook zijn er veel humoristische tafereeltjes in verwerkt. De beeldjes in de kerststal zijn grotendeels afkomstig uit kerstgroepen uit Zuid-Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje.

De grootste kerststal is een ietwat uit de hand gelopen hobby van de Friezen Fred van der Zwet en Roel den Dulk die in 1999 in hun huis een kerstgroep neerzetten van twee vierkante meter. Maar de groep werd steeds groter, waardoor ze uit moesten wijken naar een andere locatie. Dit jaar is de opbouw bij bij Orientalis de laatste keer dat de kerststal bezichtigd kan worden: de twee mannen zijn toe aan wat rustigere kerstdagen.

De afgelopen jaren stond het kerstdiorama onder andere in Den Bosch, Leeuwarden, Ter Apel en Deventer en trok het meer dan 50.000 bezoekers. Deze week zijn de bouwers begonnen met het neerzetten van de beeldjes en de aankleding van het 100 vierkante meter grote podium in het hoofdgebouw.

Op 8, 9, 15 en 16 december is het kerstdiorama al tegen gereduceerd tarief te bewonderen. Vanaf 21 december is het een onderdeel van het Feest van Licht, een groot kerstevenement in het park. Vanaf die datum zijn er in het hele park allerhande activiteiten.