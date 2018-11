Deze monstervis duikt binnenkort wellicht weer op in Gelderse rivieren

MILLINGEN AAN DE RIJN - Een drie meter lange vis met een gewicht van driehonderd kilo verwacht je niet aan te treffen in de Gelderse rivieren. Maar dat kan weleens snel veranderen. Zo gauw de waterstand voldoende is gestegen, worden de Haringvlietsluizen bij Voorne-Putten op een kier gezet. Dan staat niets de terugkeer van de meterslange steur nog in de weg.

'De steur hoort hier thuis', zegt boswachter Twan Teunissen van Staatsbosbeheer aan de oever van de Waal bij Millingen. De enorme vissen zwommen vroeger dan ook gewoon rond in de Gelderse rivieren. Door overbevissing en vervuiling is de vis uiteindelijk verdwenen.

Paaigronden liggen net over de grens

Samen met BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink bezoekt Teunissen de plek waar in 2012 tientallen steuren zijn uitgezet. Die vissen zijn via de Nieuwe Waterweg inmiddels de Noordzee op gezwommen. De verwachting is dat deze dieren over een aantal jaren weer terugkeren naar de Rijn om zich net over de grens in Duitsland voort te planten. Dat paaien gebeurt in diepe kuilen in de grindbedding van de rivier. In ons land is de rivierbodem hiervoor te zanderig.



De bodem van de Gelderse rivieren bestaat voornamelijk uit zand.

Kroost kan in alle rust opgroeien

De omstandigheden in de Rijn zijn inmiddels flink verbeterd voor trekvissen als de zalm en de steur. Het water is nu veel schoner dan in de jaren 70 en 80. Bovendien zijn er nevengeulen en grote plassen aangelegd die in verbinding staan met de rivier. Dat is een ideale omgeving voor jonge vissen om in alle rust groter te groeien. 'Hier hebben ze geen last van de scheepvaart die ervoor zorgt dat het water in de rivier onrustig is', vertelt Teunissen, die ook verbonden is aan het televisieprogramma van BuitenGewoon.

Vissen stoten niet langer hun neus

Door de Hangingvlietsluizen op een kier te zetten, wordt niet alleen voorkomen dat vissen hun neus stoten. Er ontstaat ook een overgangsgebied met brak water. Daar kunnen trekkende vissoorten wennen aan de nieuwe omstandigheden, alvorens ze verder de rivier op of juist naar zee zwemmen. Behalve de zalm en de steur profiteren bijvoorbeeld ook de forel en de paling van het 'kieren' van de sluizen.

Sluizen nu nog dicht

Door de droogte blijven de sluizen voorlopig nog gesloten. Anders zou er te veel zout water van zee de Nederlandse rivieren in stromen, met grote gevolgen voor de flora en fauna. Voor alle vissen en wellicht ook sportvissers die staan te springen... Nog even geduld a.u.b...

BuitenGewoon Radio is iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland.