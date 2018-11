20.000 euro voor gouden tip over bomaanslag

NUNSPEET - Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 20.000 euro uit voor de tip die leidt tot de oplossing van een bomaanslag, op deze vrijdag exact 18 jaar geleden. Toen reed Johannes Versfeld uit het Groningse 't Zand over de A28 bij Nunspeet en ontplofte er een bom onder zijn auto.

De 45-jarige inwoner van ’t Zandt overleefde de aanslag, maar raakte zwaargewond; hij werd invalide. Wonder boven wonder bleef zijn (destijds 10-jarige) zoontje ongedeerd. Hij zat ook in de auto.

De aanslag vond plaats op 23 november 2000 tussen 10.00 en 11.00 uur. Terwijl hij over de A28 reed ter hoogte van Nunspeet ontplofte er plotseling een bom onder de auto van Johannes Versfeld. Hij stond bekend als softdrugsdealer. Het vermoeden bestaat dat de aanslag op zijn leven een afrekening had moeten worden. Dat mislukte weliswaar, maar de aanslag had een enorme impact op hemzelf, zijn familie en met name op het 10-jarige jongetje. Zij willen dat duidelijk wordt wie er achter de aanslag zit.

Cold case

De hulp van het publiek speelt een belangrijke rol bij de oplossing van cold cases. Hun informatie leidt in ruim de helft van de cold case-onderzoeken tot een doorbraak. Uit onderzoek van de politie blijkt dat in Nederland vermoedelijk nog honderden mensen rondlopen met informatie over onopgeloste zaken.

De politie verzoekt deze mensen met klem om hun kennis te delen. Elke tip kan het laatste puzzelstukje vormen of juist het eerste en daarmee de aanzet zijn voor de oplossing van een misdrijf.