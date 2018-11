Dieren kinderboerderij Eerbeek voorlopig gered

EERBEEK - Het water staat kinderboerderij Kiboe in Eerbeek al lange tijd aan de lippen. De kas is leeg en daarom heeft de organisatie de gemeente gevraagd om 1500 euro om de dieren tot het einde van het jaar te kunnen voeren. Het college heeft nu besloten om over de brug te komen.

Beheerder Frederike van Nieuwenhuizen zegt dat het spannende tijden zijn. Er is geen geld meer om de kippen, eenden, koeien, shetlandpony's, ezels en kippen te voeren: 'Ik voel een grote verantwoordelijkheid, het is echt heel spannend. Gelukkig hebben we nu weer even geld.'

Conflict

De kinderboerderij is op dit moment gesloten, maar is druk bezig een doorstart te maken. De kinderboerderij ging volgens de beheerder dicht na een conflict met een organisatie die de kinderboerderij als zorgboerderij gebruikte. Van Nieuwenhuizen wil graag binnenkort weer open: 'De vrijwilligers zijn nu al vijf maanden door weer en wind, elke dag voor de dieren aan het zorgen en dat terwijl het niet echt gezellig is zonder de bezoekers.'

'Een kinderboerderij is belangrijk; we hebben dieren, een speelzolder, een kinderboekenzwerfstation. Wij vinden dat we een belangrijke functie hebben in de samenleving', aldus de beheerder. De dieren zijn dus voor de komende anderhalve maand gered. Volgens de beheerder organiseert de Lionsclub daarna een sponsortocht. 'Heel veel mensen in het dorp dragen ons een warm hart toe.'

Van Nieuwenhuizen hoopt de begroting sluitend te krijgen met de hulp van donateurs en mensen die op de zorgboerderij kunnen werken. Daarnaast hoopt ze ook op een structurele bijdrage van de gemeente.