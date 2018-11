Besluit over WK volleybal 2022 laat op zich wachten

ARNHEM - Het kan nog weken duren voordat duidelijk is of Gelderland in 2022 het WK volleybal voor vrouwen mag organiseren. Vorige week zou de knoop worden doorgehakt op een congres van de mondiale volleybalfederatie FIVB in Mexico, maar het besluit is uitgesteld.

Wel werd in Cancun besloten dat het WK voor mannen in 2022 naar Rusland gaat.

Dat er nog geen knoop is doorgehakt over het WK voor vrouwen betekent niet dat de kansen voor Gelderland minder gunstig zijn geworden, zegt Martin van Berkel van de Nederlandse volleybalbond.

'We zijn zeker nog steeds in de race. De FIVB kijkt nu binnen het bid naar allerlei aanvullende mogelijkheden, zowel financieel als organisatorisch. Het betekent dat voor hen de druk qua deadline er wat af is.' Behalve Gelderland hebben China en Japan een plan ingediend om het WK te organiseren.

De vertraging levert geen problemen op voor de voorbereidingen, zegt Van Berkel. 'We willen natuurlijk dolgraag weten of we het binnenhalen, maar voor de organisatie is nog tijd genoeg.'

Miljoenen euro's

Eind september diende de bond met Gelderland en Rotterdam een bid in om het WK in 2022 te mogen organiseren. De bedoeling is dat veel wedstrijden worden gespeeld in stadion GelreDome in Arnhem.

De provincie Gelderland is bereid om miljoenen euro's neer te leggen om het WK te organiseren. Nederland heeft nog nooit een WK volleybal in de zaal georganiseerd.

Zie ook: Gelderland officieel kandidaat voor WK volleybal 2022