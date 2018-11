Deel dit artikel:













Buurthuis, restaurant of huiskamer? BUUR in Nijmegen is het allemaal Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Is het een buurthuis of een restaurant? Een huiskamer of gewoon een commercieel horecabedrijf? BUUR Nijmegen is het allemaal. Het is het voorbeeld van hoe een commerciële en sociale functie elkaar goed kunnen aanvullen. En daarmee is het tegelijkertijd een beetje een vreemde eend in de bijt bij de verkiezing 'Dorpshuis van het jaar 2018', want BUUR lijkt niet op het traditionele dorpshuis.

Toen twee jaar geleden de ontmoetingsruimte voor ouderen in het seniorencomplex in de Nijmeegse wijk Brakkenstein vrijkwam, zag Werner van de Wiel mogelijkheden voor zijn wens om duurzaamheid, horeca, leer/werkplekken en sociale cohesie onder één dak te brengen. Een werkgroep uit de buurt was bezig met de invulling van de ruimte en ze vonden elkaar. Werner is met vier vrienden verantwoordelijk voor het commerciële horecagedeelte. Een stichting ziet er op toe dat het sociale karakter gewaarborgd blijft, dat het niet te commercieel wordt. Niet de fanfare, wel breien, bingo en buurtborrel Alle buurtbewoners (van de senioren uit het complex tot studenten van de universiteit) zijn welkom bij BUUR. Muziekverenigingen zul je er niet treffen, daar is de ruimte te beperkt voor. Maar voor een hapje eten, om te breien, de pubquiz, voor de bingo of de buurtborrel kun je er wel terecht. Tekst gaat verder onder de foto. Filterkoffie voor één euro Om het wijkcentrum ook toegankelijk te houden voor mensen met een kleine portemonnee kun je er naast een luxe bakje koffie ook filterkoffie krijgen voor één euro of onbeperkt koffie drinken voor 2,50 per dag. Wekelijks is er een aanschuiftafel waar voor 6,50 een hele maaltijd gegeten kan worden. Tekst gaat verder onder de video. 'Commercie is geen vies woord', zegt vakjurylid Dio Simmelink van de verkiezing Dorpshuis van het jaar. Bij BUUR zie je hoe je de commercie kunt gebruiken om ook die sociale functie te vervullen. Bij BUUR werken z'n 35 betaalde krachten en 30 vrijwilligers. De organisatie krijgt geen subsidie en betaalt gewoon huur. Wekelijks komen er 500 bezoekers. BUUR op tv Zaterdagavond staat BUUR centraal in de uitzending Dorpshuis van het jaar (vanaf 17.20 uur) bij Omroep Gelderland. Zes genomineerden gaan de strijd aan om de titel en 3.000 euro. Op 8 december is de finale te zien bij Omroep Gelderland. Voor meer informatie klik hier. 💬 WhatsApp ons!

