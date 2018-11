Honderden jongeren testen op Papendal of ze aanleg hebben voor topsport

Tennis, wielrennen, karate: de 15-jarige Joram Boselie heeft al van alles geprobeerd. Hij is sportief, maar weet niet zo goed wat hij nou echt leuk vindt. Zijn gymdocent op school vindt hem uitzonderlijk snel en meldde hem aan voor de Talentdag op Papendal. 'Ik vind het wel leuk om even uit te testen waar ik nou het beste in ben', zegt hij.

In de sporthal moeten de jongeren sprinten, fietsen, snelheidstestjes doen en een zware bal zo ver mogelijk weggooien. Ze worden gemeten en gewogen; leeftijd en sportervaring worden genoteerd.

Op die manier wordt er gekeken of de sporters snel en explosief zijn of bijvoorbeeld lang en sterk. Verder wordt ook het duurvermogen getest. De jongeren konden zichzelf opgeven of aangemeld worden door bijvoorbeeld een sportdocent.

Niet pushen

'Sneller, sneller, ga door, ga door, nog twee seconden!' Joram wordt door één van de begeleiders op Papendal aangespoord om op de fiets het onderste uit de kan te halen. En dat lukt. Hij zet een mooie score neer.

'Beter dan pap en die is topsporter geweest, dus dit is wel goed denk ik.' 'Pap' is vader Han Boselie, die als ijshockeyer op EK's en WK's speelde. 'Ik heb de topsport geweldig gevonden en profiteer nog dagelijks van wat ik geleerd heb, maar ik ga Joram niet pushen. Dat werkt toch niet. Hij moet zelf ontdekken wat hij leuk vindt.'

Olympische Spelen

Het NOC*NSF is tijdens deze dag op zoek naar jongeren die misschien al wel een sport beoefenen en dit misschien ook wel goed kunnen, maar die wellicht nog veel beter zijn in een sport waar ze nog nooit aan hebben gedacht. Ook zitten er jongeren tussen die nog helemaal geen sport beoefenen.

Op formulieren zijn alle scores over snelheid, kracht en uithoudingsvermogen genoteerd. Over twee weken wordt bekend of deze jonge sporters de potentie hebben om de Olympische Spelen te halen.

De sportkoepel hoopt uiteindelijk een aantal potentiële topsporters te vinden die aan een opleidingsprogramma van een sportbond kunnen gaan meedoen.

Het was de vierde keer dat de TeamNL Talentendag werd georganiseerd. Uit de eerdere edities zitten er nu nog ruim 100 talentvolle sporters in een opleidingsprogramma.

