Zeeuwse bouwvakker meldt zich na oproep Liesbeth, maar heeft wel slecht nieuws

Aan de zoektocht van Liesbeth uit Gelderland is een eind gekomen. Op vakantie in Turkije kwam ze een Zeeuwse bouwvakker tegen waar ze smoorverliefd op werd.

Vrijdagochtend maakte de man zich bekend, maar hij had wel slecht nieuws voor Liesbeth: 'Ik ben getrouwd!'. Dit meldt Omroep Zeeland.

Droomprins

Liesbeth kwam haar droomprins tegen op het strand en in het hotel, maar had hem alleen maar gegroet. Daardoor wist ze niets over hem. Liesbeth was ten einde raad. Via andere hotelgasten kwam ze wel te weten dat hij in Zeeland woont en dat hij in de bouw werkt.

Zoektocht naar Zeeuwse bouwvakker

Na haar vakantie begon Liesbeth de zoektocht naar 'haar' Zeeuwse bouwvakker'. Met vlinders in haar buik schreef ze een e-mail naar alle bouwbedrijven in Zeeland. Zonder het gewenste resultaat. Een oproep in het radioprogramma Goedemorgen Zeeland bracht daar verandering in. Op de Facebookpagina's van Omroep Zeeland en Goedemorgen Zeeland is Liesbeths oproep meer dan 400 keer gedeeld.

En plots stuurde Arjan de Bruine uit Oosterland vrijdagochtend een berichtje: 'Hey, hier is die Zeeuwse man uit Turkije.'

'Bin jie dat nie?'

Arjan had zelfs niets meegekregen van de oproep van Liesbeth. Tot zijn tante donderdagavond op een verjaardag aan hem vroeg: 'Bin jie dat nie?' En jawel: Arjan werkt in de staalbouw en verbleef onlangs in hetzelfde hotel als Liesbeth in het Turkse Lara.

Maar helaas...

Maar helaas voor Liesbeth: Arjan had slecht nieuws. Hij is al jaren getrouwd met zijn Rianne. Maar, vertelt Arjan, zijn vrouw vindt het wel leuk dat haar Zeeuwse bouwvakker in de smaak valt. Arjan prijst dat Liesbeth alle moed bij elkaar heeft geraapt en haar oproep op de radio deed. 'Ik zie het maar als een compliment', laat de bouwvakker weten in het radioprogramma Goedemorgen Zeeland.

