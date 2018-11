Serero keert terug in basis bij Vitesse tegen Willem II

ARNHEM - Thulani Serero staat zondag weer in de basis bij Vitesse. De Zuid-Afrikaan maakte de afgelopen weken met de nationale ploeg weer minuten na een enkelblessure.

Trainer Slutskiy bevestigde na de vrijdagtraining op Papendal dat de middenvelder zondag in Tilburg tegen Willem II weer zal terugkeren in het hart van de ploeg. Naast Navarone Foor. 'Bij hem begint onze opbouw. Foor heeft wat meer diepgang en is ook gewend iets aanvallender te spelen', legt de Rus de samenwerking uit tussen de twee steunpilaren van Vitesse.

Serero miste het laatste competitieduel tegen FC Utrecht vanwege een enkelblessure. 'Hij kon toen echt niet spelen. Maar hij heeft vorige week wel weer gespeeld met Zuid-Afrika. Thulani is iets later teruggekomen en heeft nu weer voor het eerst getraind. Maar er is geen probleem. Hij keert terug', aldus Slutskiy.

Blessures achterin

Een probleem heeft Vitesse wel centraal achterin. Maikel van der Werff en Max Clarke-Salter ontbreken vanwege blessures. Danilho Doekhi en Rasmus Thelander vormen nu, voor het eerst dit seizoen, het hart van de verdediging.

Slutskiy zal nog een keuze moeten maken wie uit het elftal wegvalt, nu Serero op het middenveld terugkeert. 'Altijd als ik dat al bekend maak, is die speler de volgende dag geblesseerd', lacht de coach. 'Morgen hebben we ook nog een dag. Ik heb het in mijn hoofd, maar maak nog niets bekend.'