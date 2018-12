Verkiezing: dit is de tofste Sinterklaassurprise van Gelderland

En wat een creativiteit! Wie maakte de meest ultieme Sinterklaassurprise? Het was lastig kiezen voor de jury wie de aller-allermooiste heeft gemaakt.

Mooiste surprise Top 3

We hebben (bijna) alle inzendingen op een rijtje gezet met een top 3 als resultaat en een ultieme winnaar!



(scroll door naar beneden voor meer foto's en video's)Nic stuurde onze deze lama uit het populaire spel Fortnite:





Kampvuur

Ilse heeft samen met haar dochter Sofie dit kampvuur geknutseld voor een klasgenootje die op scouting zit. 'Het vuur wat net echt lijkt ziet er zo sfeervol uit dat wij de surprise woensdag nog gaan missen.'

Voor juf

'Deze mooie surprise is gemaakt door Zoë Zwamborn van 8 jaar oud. Zoë zit in groep 5 en had het lootje van de juf te pakken, dus zijn we aan de slag gegaan om een mooie surprise te maken voor juf Dafne. Omdat de juf aangegeven had dat zij van koken en bakken houdt, kwamen wij op het leuke idee om een grote cupcake voor haar te maken. Et Voilà, een prachtige cupcake van circa 50 cm groot. Hopen dat de juf het net als wij ook een geweldige surprise vindt.'

Een levensechte PlayStation met verlichting als surprise

Wauw, wat knap gemaakt zeg! Thalitha stuurde deze foto in: 'Een PlayStation met verlichting, flatscreen erbij met een game op het scherm (het kado zit achterin het scherm) en chocolade controller om het af te maken! Gemaakt van canvasdoek, dienblad, ijzeren paal, brievenbus pakket dozen, ledstrip.'

Flamingo

Natasja maakte deze gave flamingo voor het klasgenootje van haar dochter. 'Vind 'm zelf zo erg leuk en best goed gelukt is voor klasgenootje van mijn dochter die gek op flamingo's is.'

Kriebelhond

Jennifer stuurde deze gave hondensurprise in. Heel knap gemaakt!

RED BULL

Diane maakte het volgende kunstwerk voor haar zoon. 'Zitten Aardig wat uurtjes in. Maar het resultaat mag er zijn. Hij is dol op RED BULL en zo af en toe mag hij een blikje. En nu een voor op z’n kamer, alleen een beetje groter trotse mama en trotse zoon.'

Trotse opa en oma

Of wat dacht je van deze, van de kleindochter van Ria en Henk van Wijk?

Net echt

Sandy van den Top stuurde onderstaande surprises in: 'Laptop en Ajax-shirt voor de jongens'

Een heel kasteel

Dit ware kunstwerk werd ingestuurd door Tessa. 'Na de surprise van voorgaande jaren, een mega Piet, boot en vorig jaar een paard waar de kinderen zelfs op konden zitten, hebben de knutselpieten zich dit jaar weer overtroffen! Een pietenkasteel werd gemaakt. Met zoveel geweldige pieten details. Je raakt echt niet uitgekeken, de kinderen hebben volop met hun kados die erin verwerkt zaten en het kasteel gespeeld. Tja en wat nu volgend jaar?