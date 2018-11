Deel dit artikel:













Inmiddels van elf Gelderse advocatenkantoren ruiten aan diggelen Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland, Advocate Janneke Steenbrink

Het aantal advocatenkantoren dat slachtoffer is van iemand die ruiten ingooit, is opgelopen tot elf. Dat zegt Janneke Steenbrink, lid van de Raad van Orde van Advocaten in Gelderland. In Barneveld zijn er in september al ruiten aan diggelen gegaan van advocatenkantoren.

Het was eerder bekend dat er drie advocatenkantoren in Nijmegen en vijf in Arnhem waren getroffen, maar daar zijn er nu dus drie aan toegevoegd. 'Inmiddels zitten we op elf meldingen. Na onze oproep hebben zich nog drie advocatenkantoren gemeld: twee in Barneveld en eentje in Arnhem. De andere acht waren in Arnhem en Nijmegen', aldus Steenbrink. Het laatste incident in Arnhem dateert van eind oktober. En ze vervolgt: 'Ik ga vandaag de lijst mailen naar het OM en ze bellen om een afspraak te maken. We willen dat het OM de politie vraagt om dit te onderzoeken.' Het is volslagen onduidelijk wie er achter de incidenten zit en wat de reden is van de ruitenrazernij. Zie ook: Advocaat Steen door ruit is denk ik niet persoonsgericht

