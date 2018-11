Gelderlanders wekken meer energie op

ARNHEM - Steeds meer Gelderlanders wekken energie op in samenwerking met buurt- en wijkgenoten. Dat blijkt uit de Lokale Energie Monitor 2018, waarin de voortgang van lokale projecten wordt gevolgd.

In Gelderland wordt 11,3 MWp aan zonne-energie opgewekt, op een totaal van 74,5 MWp energie aan collectief opgewekte zonne-energie in heel Nederland. Gelderland telt 66 energiecoöperaties, iets minder dan koploper Noord-Holland (77). Het afgelopen jaar is het aantal lokale energiecoöperaties met 85 toegenomen tot 484, een groei van circa 20 procent. Bijna 70.000 Nederlanders zijn lid van een lokale energiecoöperatie.

Met windenergie wordt 16 MW opgewekt in Gelderland, dat is ongeveer 10 procent van de totale energie die in coöperatieve vorm wordt opgewekt met wind (159 MW). In totaal wordt in Nederland 3.286 MW energie opgewekt met windenergie, het coöperatieve deel is goed voor ongeveer 5 procent van het totaal.

Er is in Nederland nu 74,5 MWp aan collectief zonvermogen in productie en 159 MW aan collectieve wind, opgeteld genoeg stroom voor ruim 140.000 huishoudens. Aan zonne-energie kwam er dit jaar 37,4 MWp bij, aan windvermogen kwam er 40 procent bij ten opzichte van 2017.



Dit jaar werden in Noord-Holland (15), Zuid-Holland (12) en Groningen (11) de meeste nieuwe coöperaties opgericht.

