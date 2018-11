Waterschap twaalf dagen zoet met schoonmaken Berkel

ALMEN - Het waterschap Rijn IJssel begint maandag met een grote schoonmaakbeurt van de Berkel. Dat is nodig na de vervuiling die eerder in november vele duizenden vissen het leven kostte.

Het waterschap gaat aan de slag bij de stuw Hoge Weide. Daar is het vervuilde water van de fabriek van FrieslandCampina in Lochem opgevangen. Dat water kwam vrij door een breuk in een persleiding.

Baggeren

Onderzoek wijst uit dat in het opgevangen water een dunne laag slib is ontstaan. Dat slib onttrekt zuurstof aan het water. Door te baggeren hoopt het waterschap het slib te verwijderen. De hele schoonmaakactie duurt twaalf dagen. Intussen stroomt vanuit het Twentekanaal vers water richting de stuw.

De schoonmaakbeurt moet ervoor zorgen dat het waterleven zich zo snel mogelijk herstelt. Als de schoonmaak klaar is, gaat de stuw Hoge Weide weer open en stroomt de Berkel weer volledig door. Volgens het waterschap is de waterkwaliteit in de rest van de Berkel nu al weer goed en zuurstofrijk. De vele vissen stierven met name door zuurstofgebrek.

Kosten van schoonmaak

Wat er met het afgevoerde slib gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Ook is nog onzeker wie opdraait voor de kosten van de schoonmaakoperatie. Het waterschap kan nog niet aangeven hoe hoog die kosten zijn.

In het voorjaar van 2019 moet duidelijk zijn of de flora en fauna in de Berkel voldoende zijn hersteld. Het waterschap bekijkt of er aanvullende maatregelen nodig zijn en heeft daarover overleg met onder meer de Hengelsportfederatie.

