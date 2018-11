De Nerd des Vaderlands moet nieuwe technologie uitleggen

NIJMEGEN - Er moet een 'Nerd des Vaderlands' komen. Dat zei hoogleraar Risicomanagement van high-tech systemen Marielle Stoelinga donderdag in haar oratie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Een Nerd des Vaderlands, dat is iemand die op de hoogte is van de nieuwste technologische ontwikkelingen en die daar in de media tekst en uitleg bij geeft.

We hebben al een Denker des Vaderlands – dat is momenteel Radboud-filosoof René ten Bos – die als filosoof het nieuws in een groter verband plaatst. En er is een Dichter des Vaderlands. Volgens Stoelinga is het 'tijd voor het aanstellen van een Nerd des Vaderlands. Hij en bij voorkeur zij, kan aan een breed publiek uitleggen wat de essentie van nieuwe technologieën is.'

Informatica bepaalt de toekomst

Informatica speelt een centrale rol bij vele innovaties: robots, het Internet-of-things, 3D-printing, artificiële intelligentie, big data. Deze innovaties bepalen hoe onze toekomstige maatschappij eruitziet. 'Veel mensen hebben naar mijn mening een verkeerd beeld over het vakgebied Informatica. Men denkt dat het vooral over programmeren gaat. Het gaat juist over modellen, over algoritmen, over elegantie', vertelt Stoelinga.

Wij moeten een stevige rol in het debat opeisen Hoogleraar Marielle Stoelinga

'Daarbij vind ik ook dat informatici zich niet genoeg roeren in belangrijke debatten over ons vakgebied. Natuurlijk, mijn collega's Bart Jacobs en Vanessa Evers zijn boegbeelden als het gaat over cybersecurity en robotica, maar veel discussies rond zelfrijdende auto's, artificiële intelligentie en blockchains worden gevoerd door filosofen, economen en anderen. Uiteraard hebben zij een belangrijke visie, maar wij informatici moeten ook een stevige rol in het debat opeisen. Wij zijn veel beter op de hoogte van de technologische ontwikkelingen, waar de risico’s en waar de mogelijkheden zitten', aldus de Nijmeegse hoogleraar.

