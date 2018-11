Raad wil opheldering over radicaliseringsaanpak Arnhem

ARNHEM - Arnhemse raadsleden willen een debat met burgemeester Ahmed Marcouch over de kritiek die donderdag klonk op de radicaliseringsaanpak in de stad. SP en D66 hebben vragen ingediend.

Geschreven door Maarten Dallinga en Jenda Terpstra

Raadslid Gerrie Elfrink (SP) is geschrokken van de kritiek. Hij zegt dat er een groot verschil is tussen wat de burgemeester zei in de landelijke media na de zeven arrestaties en het geluid dat donderdag klonk vanuit de samenleving.

Uit zo'n 25 gesprekken met betrokkenen, onder wie wijkprofessionals, docenten en leden van de Turkse, Marokkaanse en Afghaanse gemeenschap, blijkt dat zij veel minder bij het beleid betrokken zijn dan Marcouch de afgelopen tijd deed voorkomen. Ook blijkt dat een strategisch netwerk in de wijken, dat ten minste vier jaar deel zou uitmaken van de lokale aanpak, in 2016 een stille dood is gestorven.

Meer uren naar de wijk

Na de zeven arrestaties eind september zei Marcouch dat Arnhem 'er bovenop zit' en dat de aanpak 'afdoende functioneert'. Meer geld voor de aanpak was dan ook niet nodig. Uit de gesprekken van Omroep Gelderland blijkt echter dat de gemeente veel minder diep in de haarvaten van de samenleving zit. Wijkprofessionals pleiten bovendien voor meer uren in de wijk, zodat zij meer kunnen doen aan preventie.

De SP ziet naar aanleiding van het artikel 'voldoende aanleiding om indringend met elkaar over deze Arnhemse aanpak te spreken'. Raadslid Elfrink wil nogmaals van burgemeester Marcouch horen of Arnhem voldoende doet: 'Niet alleen om aanslagen te voorkomen. Maar ook om te voorkomen dat de radicale islam, een giftige ideologie, grip krijgt op jongeren waardoor zij zich afkeren van onze samenleving met alle kwalijke gevolgen van dien.'

D66: welke preventieve maatregelen?

Ook raadsleden Sabine Andeweg en Susan van Ommen (D66) hebben vragen ingediend, mede omdat de partij de aandacht voor preventie cruciaal vindt. Ze willen weten welke preventieve maatregelen de burgemeester de afgelopen jaren daadwerkelijk heeft genomen, in het bijzonder in het tegengaan van discriminatie.

Ook willen ze weten wat er is gebeurd met de lessen die zijn getrokken uit een onderzoek in 2016 naar radicalisering in de stad, en een bijeenkomst in 2015 na de aanslagen op Charly Hebdo in Parijs.

Andere partijen minder kritisch

Andere raadsleden zijn minder kritisch. Zo zegt Eric Greving (PvdA) te geloven in de lokale aanpak. Hij herkent zich niet in de kritiek. Veiligheid is belangrijk, zegt hij, maar ook aan preventie wordt in Arnhem veel gedaan. Hij wijst op de training die jongerenwerkers en sommige leraren hebben gehad in het herkennen en omgaan met signalen van radicalisering.

Ook Rebin Maref (VVD) zegt dat er 'goede stappen' zijn gemaakt in de radicaliseringsaanpak. De aanpak kan volgens hem altijd verder verbeterd worden. Dat kan door aan de ene kant 'keiharde' maatregelen te nemen tegen geradicaliseerde jongeren, en aan de andere kant het netwerk van de gemeente verder uit te breiden met directe familie en vrienden van deze jongeren.