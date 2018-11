Wachtlijsten St Jansdal worden waarschijnlijk langer

HARDERWIJK - Patiënten van Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk moeten er rekening mee houden dat ze langer moeten wachten voordat ze worden geholpen. Dat komt doordat meer mensen uit Flevoland naar Harderwijk komen.

St Jansdal neemt een deel van de zorg van de failliete IJsselmeerziekenhuizen over. In Lelystad is geen ruimte meer voor een volledige spoedeisende hulp en acute verloskunde. Voor de complexere zorg moeten patiënten naar andere ziekenhuizen, waaronder dat van Harderwijk.

'De gebeurtenissen in Lelystad hebben iedereen verrast', zegt woordvoerster Marsha Borsboom. 'We proberen alles zo goed mogelijk te organiseren. We zetten extra spreekuren in en er wordt extra personeel ingezet. Onze professionals doen hun uiterste best. Maar dat wachtlijsten langer worden, kunnen we waarschijnlijk niet helemaal voorkomen.'

Luister hier naar woordvoerster Marsha Borsboom:

