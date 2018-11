Deel dit artikel:













Wéér een auto in brand in Arnhem Foto: Roland Heitink/Persbureau Heitink

ARNHEM - Een brand heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een auto in de as gelegd in de wijk Kronenburg in Arnhem-Zuid. Eerder deze week brandden in Arnhem ook al twee auto's uit.

De brand in Kronenburg werd rond 5.00 uur ontdekt. De gealarmeerde brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de galerij van het appartementencomplex boven de geparkeerde auto. Volgens de hulpdiensten is de brand mogelijk aangestoken. De politie onderzoekt dat verder. In de nacht van zondag op maandag stond ook al een auto in de hens in Kronenburg, toen in de Schepen Mijnschartstraat. Vervolgens was het in de nacht van woensdag op donderdag raak op de Zaslaan in de wijk Geitenkamp. Zie ook: Autobranden in Kerk-Avezaath en Arnhem

