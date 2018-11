Vermiste man (82) in goede gezondheid gevonden

APELDOORN - De 82-jarige man, die donderdagavond enkele uren was vermist op de Veluwe, is in goede gezondheid gevonden. De politie zocht onder meer met een helikopter naar de man.

De man vertrok donderdagmiddag met zijn grijze Citroën Nemo. Hij ging everzwijnen kijken, maar kwam niet meer terug. De familie maakte zich grote zorgen in verband met de dalende temperatuur. De man is omstreeks 23.00 uur door zijn familie gevonden in de omgeving van Apeldoorn.



De politie zette eerder op de avond een helikopter in om de man te vinden. De heli vloog boven het natuurgebied de Hoge Veluwe, in de buurt van Radio Kootwijk.

Defensie had een oefendag in dat gebied en heeft ook mensen ingezet om mee te helpen zoeken. Wijkagenten in de buurt hebben leden van appgroepen gevraagd of zij iets hebben gezien.