Veiligheid boven alles: Marcouch reageert op kritiek radicaliseringsaanpak

Geschreven door Maarten Dallinga en Jenda Terpstra

Uit ongeveer 25 gesprekken die Omroep Gelderland voerde, kwam stevige kritiek op het Arnhemse radicaliseringsbeleid naar voren. Betrokkenen stellen dat de gemeente veel minder diep 'in de haarvaten' van de lokale samenleving zit dan burgemeester Ahmed Marcouch (PvdA) doet voorkomen. Er zou te veel aandacht liggen op het in beeld houden van de kerngroep van 23 geradicaliseerden en onvoldoende worden gedaan om te voorkomen dat jongeren radicaliseren.

Met z'n allen kunnen we meer doen om er op tijd bij te zijn. Burgemeester Ahmed Marcouch

Marcouch zegt in een interview met Omroep Gelderland niet geschrokken te zijn van de kritiek, maar blij te zijn dat Arnhemmers zich zorgen maken over geradicaliseerde jongeren. 'Dat is wat je wilt hebben. Dat iedereen ook die alertheid heeft, die waakzaamheid, dus ik roep ze op: meld je bij mij. Want met z'n allen kunnen we meer doen om er op tijd bij te zijn.'

Bekijk hier ons uitgebreide interview met burgemeester Ahmed Marcouch (tekst gaat verder onder video):

Aan de kant geschoven

Daarmee gaat Marcouch voorbij aan de kritiek dat professionals zich aan de kant geschoven voelen door de gemeente – onder meer omdat een groot deel van de aanpak geheim is. Ook reageert de burgemeester niet op de kritiek dat de 'warme band' met de minderheidsgroepen veel minder goed is dan hij eerder stelde.

Marcouch is bovendien niet bekend met het strategisch netwerk van wijkprofessionals en buurtbewoners dat in 2016 een stille dood stierf, zo blijkt tijdens het gesprek. Dit was voor zijn tijd als burgemeester. Hij benadrukt dat er wel degelijk een goed netwerk bestaat. Wellicht niet van buurtgenoten, maar wel met 'politiemensen, docenten en jongerenwerkers die specifieke kennis hebben die we ook inzetten'. Dit netwerk houdt 'specifieke gevallen' van mogelijk geradicaliseerde jongeren in beeld, aldus Marcouch.

Weinig concreet

Veiligheid en preventie gaan hand in hand, zegt de burgemeester. Maar wanneer hij noemt dat de gemeente ook inzet op preventie, zegt hij hier meteen achteraan: ‘Als je iemand in je omgeving hebt die niet bij de gemeente in beeld is, meld het dan bij ons.' Hier ligt volgens hem ook een taak voor ouders. 'Wij kunnen helpen, maar het is ook hun verantwoordelijkheid te voorkomen dat jongeren gevaarlijke dingen gaan doen.'

Daarmee grijpt de burgemeester wederom terug op het belang van veiligheid. Op het punt van preventie wordt hij weinig concreet. Deze houding ziet Annemarie van de Weert, onderzoeker aan de Hogeschool Utrecht, vaker bij gemeenten. De nadruk ligt volgens haar dikwijls op 'oppakken en vervolgen', als gevolg van het hoge dreigingsniveau in Nederland. En dat is zonde, zegt ook politicoloog Amy-Jane Gielen: 'Uit onderzoek weten we dat preventie de investering dubbel en dwars waard is.'

‘Niet voetballen’

Marcouch zegt daarop over preventie: 'Ik mag hopen dat als we zeven mensen in beeld hebben die van plan zijn een aanslag te plegen, dat we dan niet met ze gaan voetballen. Maar dat we stevig inzetten met de diensten en deze mannen zo snel mogelijk oppakken en opsluiten.'

Ons netwerk kan altijd groter. Burgemeester Ahmed Marcouch

Burgemeester Marcouch had liever gezien dat de kritiek niet bij Omroep Gelderland, maar direct in zijn ‘inbox’ was beland. 'Maar dit is ook een manier', zegt hij. Hij roept mensen met kritiek op om vooral contact op te nemen met de gemeente. 'Ons netwerk kan altijd groter.’

Binnenkort wordt bekend of Arnhem ook voor 2019 versterkingsgelden ontvangt vanuit het Rijk. Marcouch zegt daarover dat dit geld dan precies hetzelfde besteed zal worden als in de jaren daarvoor.

