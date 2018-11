Vitesse toont begrip voor onvrede Bruns en denkt na over vertrek

ARNHEM - Vitesse staat open voor een tussentijds vertrek van Thomas Bruns. De middenvelder is al maanden ontevreden over zijn rol als reserve. 'We hebben begrip, maar het hangt af van onze personele bezetting.'

Bruns gaf afgelopen zomer bij technisch directeur Marc van Hintum te willen vertrekken, omdat er weinig uitzicht was voor de Tukker op een basisplaats. Vitesse gaf hem echter geen toestemming, vooral omdat trainer Leonid Slutskiy niet heel ruim in zijn middenvelders zit. Enkele maanden later is er nog altijd weinig zicht op veel speeltijd voor Bruns.

'Ik heb veel contact met hem en we weten al heel lang van zijn wens om te vertrekken. Dat is een bekend verhaal', aldus Van Hintum. De technische baas, die na dit seizoen terugkeert in zijn oude rol als scout, opent echter nu wel de deur voor Bruns.

'Het is een optie. Huur of verkoop. Het contract van Thomas loopt nog anderhalf jaar door', weet Van Hintum. 'Ik heb begrip en dat is al een positieve insteek. Maar het hangt af van de personele bezetting op dat moment. Van blessures. Rond de winterstop gaan we zitten met Leonid en gaan we deze situatie concreet bekijken.'

Revalidatie Matavz

Vitesse bekijkt de mogelijkheden om zich in de maand januari nog verder te versterken. De Arnhemse club haalde afgelopen zomer al tien nieuwe spelers naar Papendal. Een nieuwe spits is een serieuze optie, maar zeker is dat allerminst. 'Het hangt zeer af van de revalidatie van Tim Matavz', zegt Van Hintum. 'We hebben de tijd nog en als hij eind januari herstelt zal zijn, halen we geen nieuwe spits. '

Doekhi en Thelander in Tilburg

Zondag gaat Vitesse op bezoek bij Willem II, een voormalig werkgever overigens van Van Hintum. Vitesse mist dan zeker de geblesseerden Jake Clarke-Salter en Maikel van der Werff. Dat zijn allebei centrumverdedigers. Danilho Doekhi is wel weer terug van een schorsing en zal direct weer aan de bak moeten in Tilburg. Doekhi vormt tegen Willem II het centrale duo achterin met Rasmus Thelander.