Jong meisje ziet achtervolging verwarde man, politie zoekt haar

HATTEM - Een verwarde man heeft woensdagmiddag tijdens zijn vlucht voor de politie bijna een meisje aangereden in Hattem. De politie kon niet stoppen voor het meisje en zoekt haar nu via sociale media.

Agenten zaten achter de man aan, omdat hij in verwarde toestand in een auto was weggereden. Op het moment dat agenten de man zagen, ging hij er vandoor. Tijdens zijn vluchtpoging reed hij op de Vechtstraat bijna een meisje aan. Agenten konden vanwege de achtervolging niet stoppen en hebben haar niet meer gesproken. De achtervolging eindigde toen de man tegen een boom reed. Hij raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Naar gevoel blijft hangen

De politie komt een dag later toch graag in contact met het meisje. 'We hebben er namelijk een naar gevoel aan over gehouden en we willen graag weten hoe het met het meisje is en of ze er erg van is geschrokken. Misschien wil het meisje ook een verklaring afleggen over het feit dat ze bijna van haar fiets is gereden', schrijft de politie.

Het gaat volgens de politie om een blond meisje van zo'n 8 of 9 jaar oud. Ze droeg een blauwe jas en reed op een donkere fiets.