Zo bespaar je geld op Sinterklaascadeaus

Gelderlanders geven gemiddeld 3 tot 6 euro uit aan cadeautjes in de schoen, zo blijkt uit een poll van Omroep Gelderland. Dat lijkt niet veel, maar alles bij elkaar opgeteld is december een dure maand. Marion Weijers van het Nibud geeft een aantal tips.

Volgens Weijers van Stichting Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is het geven van een schoencadeautje een steeds groter onderdeel geworden van Sinterklaas. 'Ik kreeg vroeger wat pepernoten of mandarijnen, maar tegenwoordig geven ouders ook dure videogames in de schoen.'

Hoeveel geef jij uit?

Het is natuurlijk ook een lastig dilemma. Hoe vaak mogen kinderen hun schoen zetten en hoe duur is het cadeau dat je geeft? Uit een poll van Omroep Gelderland, waarop tot nu toe zo'n 800 mensen hun stem uitbrachten, blijkt dat de meeste kinderen 3 tot 5 keer hun schoen mogen zetten. 40 procent van de stemmers geeft gemiddeld 3 tot 6 euro uit aan een schoencadeautje. Stemmen is nog mogelijk.

Hoe bespaar je daarop?

In combinatie met pakjesavond en kerst loopt het voor de meeste ouders in december dus al snel in de papieren. Volgens Weijers zijn er wel een aantal manieren om de kostenpost zo laag mogelijk te houden. 'Kinderen tot 6 jaar hebben geen idee van waarde. Zij zijn misschien bezig met het aantal cadeautjes of hoe groot het is, maar denken niet aan hoeveel het heeft gekost.'

'Wat betreft de schoencadeaus is het volgens Weijers goed om na te denken over het soort cadeau. 'Ik hanteerde voor mijn kinderen altijd als regel dat het wel in de schoen moest passen. Maar je kan ook een brief van de Sint in de schoen doen. Dat is voor kinderen hartstikke spannend en het kost geen geld.'

En de laatste tip: begin eerder met het verzamelen van cadeaus. 'Als je al eerder in het jaar in de uitverkoop wat cadeautjes koopt, verdeel je het en heb je in december een minder grote kostenpost.'

