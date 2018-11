Maksim en Denis Andropov mogen nog 30 dagen in Nederland blijven

CULEMBORG - Maksim (14) en Denis (10) Andropov mogen in ieder geval nog 30 dagen in Nederland blijven. Dat heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) donderdag aan de kinderen laten weten.

Woensdagavond dreigde nog onmiddellijke uitzetting, maar de IND heeft donderdag volgens de juridisch adviseur van de familie aangegeven zorgvuldig naar hun nieuwe aanvraag voor een verblijfsvergunning te kijken. De aanvraag is ingediend om ervoor te zorgen dat Maksim, met zijn taalontwikkelingsstoornis, in Nederland onderwijs kan blijven volgen.

Spannende nacht

De familie Andropov had een onrustige nacht. Woensdagavond om 19.10 uur rolt er een fax van de IND binnen waarin staat dat de familie Andropov tot donderdagmiddag 12.30 uur de tijd had om een reeks documenten in te leveren. Maksim en Denis hadden volgens de IND op 14 november al het land moeten verlaten. Als de documenten donderdag niet op tijd ingeleverd zouden worden, zou directe uitzetting volgen.

Over de familie Andropov

De familie Andropov bestaat uit moeder Olga, vader Viktor, zonen Maksim (14) en Denis (10) en dochter Arina (5). Zij woonden 17 jaar zonder verblijfsvergunning in Nederland. Sinds 2013 startten ze tevergeefs diverse asielprocedures. Ze deden zonder succes een beroep op het kinderpardon. Begin juli bepaalde de rechter dat het gezin de lopende procedures niet meer mocht afwachten.

Het gezin, dat jaren in Culemborg woonde, werd uitgezet naar Oekraïne. De ouders kregen een inreisverbod. De twee zonen kwamen in september via een toeristenvisum voor een paar maanden zonder hun ouders en zusje terug naar Nederland.

Uitzetting hing boven het hoofd

De kinderen moesten donderdag de documenten meenemen naar het gesprek met IND, waarin de nieuwe aanvraag om in Nederland te mogen blijven zou worden besproken. Met veel kunst- en vliegwerk is het gelukt om alle paperassen bij elkaar te vinden.

'Het was een bijna onmogelijk opgave om het voor elkaar te krijgen. Bijzonder dat de fax gisteravond nog na werktijd werd gestuurd. Daarbij was Maksim ziek, maar hij moest mee naar Den Haag. Het was een spannende dag. Uitzetting hing boven het hoofd als bij wijze van spreken een komma niet goed zou staan. We zijn dan ook heel erg blij dat de uitslag positief is. De kinderen mogen nog even blijven en de aanvraag wordt in behandeling genomen', zegt Susanna van Citters, begeleider van de familie.

Actie ruimer kinderpardon

Van Citters is de moeder van het vriendinnetje van zusje Arina (5) Andropov. Zij organiseerde afgelopen dinsdag een manifestatie in Culemborg om actie te voeren voor een verblijfsvergunning van de familie Andropov en voor nog 400 andere kinderen die met uitzetting worden bedreigd. Ze kijkt tevreden terug op de bijeenkomst en roept andere kinderpardongemeenten op om ook in actie te komen. 'Er hebben zich al initiatiefnemers gemeld. Ik hoop op een sneeuwbaleffect. Want er moet iets gebeuren voor deze kinderen.'