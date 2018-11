Doorstart IJsselmeerziekenhuizen, Harderwijk neemt zorg over

HARDERWIJK - De curatoren van de bankroete IJsselmeerziekenhuizen, met vestigingen in Lelystad en Dronten, hebben overeenstemming bereikt met ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk over een doorstart van de zorgactiviteiten.

Het Harderwijkse ziekenhuis zal in ieder geval de poliklinische zorg in Lelystad en Dronten doorzetten. Verder zullen een spoedpoli, diagnostiek, poliklinische operatiekamers en dagbehandelingen onderdeel gaan uitmaken van de nieuwe opzet.

De doorstart betekent dat St Jansdal waarschijnlijk zal uitbreiden in aantal bedden en personeel. Het ziekenhuis in Lelystad wordt een zogenoemd 'dagziekenhuis'. Moet iemand een nachtje blijven of heeft een patiënt 's nachts acuut zorg nodig, dan wordt er uitgeweken naar Harderwijk.

Patiëntenraad positief

De patiëntenraad van St Jansdal staat positief tegenover het plan. 'We hebben het definitieve plan nog niet gezien,' vertelt voorzitter Dim van Rhee. 'We gaan er waarschijnlijk morgen naar kijken en dan brengen we een advies uit over de precieze inhoud.'

De komende tijd zal er meer duidelijk worden over de omvang en het aantal werknemers in het ziekenhuis in Harderwijk. Er breekt tot 1 maart in ieder een overgangsperiode aan onder bewindvoering van de curator.

