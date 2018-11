'Dat ruikt echt oud', stukje historie Beuningen duikt op

In de vorm van oude landkaarten vanaf eind 19e eeuw. En daar is archief-medewerker John Verploegen van de gemeente Beuningen heel blij mee. Voor hem is het gemeente-archief luilekkerland. 'Heerlijk', zegt John wanneer hij de geur opsnuift van een archiefstuk. 'Ah dat ruikt oud, echt oud.' Regelmatig krijgt John papierwerk uit de oude doos van burgers. 'We kijken wel even serieus of het van enig historisch belang is. Bewaren kost geld.'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

40 meter archief notaris-familie

Maar de oude historische landkaarten van Beuningen en omgeving die vandaag binnenkomen zijn dat waard. Judith van Santen van het Regionaal Archief Nijmegen bekijkt ze belangstellend. 'Het zijn prachtige kaarten', het is een heel mooie aanvulling op wat notaris Roes toen bij ons in bewaring gegeven heeft.' Want er is ligt al 40 meter archief van de notaris-familie bij het Regionaal Archief Nijmegen.

'Ik ben er blij mee dat de spullen uiteindelijk terecht komen waar ze thuishoren', zegt Steef Roes, nazaat van de notaris-familie.