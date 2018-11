Doek valt voor bibliotheek in Warnsveld

WARNSVELD - Het doek lijkt definitief te zijn gevallen voor de bibliotheek in Warnsveld. De locatie van Graafschap bibliotheken sluit op 1 januari 2019. Directeur Gerard Huis in 't Veld heeft donderdagochtend zijn personeel ingelicht over de noodgedwongen sluiting.

'Het was een hele zware boodschap. De medewerkers en vrijwilligers reageerden aangeslagen en gefrustreerd', vertelt de teleurgestelde directeur. 'Ik had gehoopt we meer tijd zouden krijgen om te zoeken naar mogelijkheden om de bibliotheek met minder geld in stand te houden. Het college wil ons die tijd niet geven.'



De gemeente Zutphen wilde aanvankelijk jaarlijks zo'n 150.000 euro bezuinigen op de bibliotheek, maar werd in november teruggefloten door de gemeenteraad. De raad wilde de bibliotheekvoorziening absoluut niet kwijt. Toch valt nu het doek, want alleen het terugdraaien van de bezuiniging op de subsidie is niet genoeg om de bieb financieel gezond te houden.

De bibliotheek verkeerde al enkele jaren in financieel zwaar weer. Met de gemeente werd sinds oktober 2017 gesproken over een verhoging van de subsidie om uit de problemen te komen. Toen dat plan door de financiële situatie van de gemeente veranderde in mogelijke bezuinigingen op de bieb, werd het voortbestaan ernstig bedreigd.

Hoop gevestigd op inwoners en raad

Huis in 't Veld vestigt nu zijn hoop op inwoners van Warnsveld en de gemeenteraad. 'Het college gaat voorbij aan alle goede dingen die de bieb doet voor de gemeenschap. Ik verwacht dat inwoners ook boos en teleurgesteld zijn', zegt de directeur. 'Ik hoop dat in actie komen.' Gebeurt dat niet, is de sluiting definitief. Wat dat betekent voor de medewerkers van de bibliotheek is nog onduidelijk.

't Warnshuus bezorgd over toekomst

't Warnshuus, het cultuurhuis waarin de bibliotheek is gevestigd, maakt zich nu grote zorgen over de toekomst. Penningmeester Mathieu Joppe laat weten zeer teleurgesteld te zijn over het besluit van het college. 'We zijn bezorgd over de consequenties die dit heeft voor de toekomst van ’t Warnshuus', stelt Joppe in een reactie. 'Het is niet realistisch om de specifiek voor de bibliotheek gebouwde ruimte op korte termijn aan een andere huurder te verhuren.'

