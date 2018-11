'Ik ben actrice (shalalie shalala)', Sieneke gaat iets nieuws doen

NIJMEGEN - Zangeres Sieneke zal een rol vertolken in Koos, de dramaserie van Omroep Gelderland. De klus betekent het acteerdebuut voor de Nijmeegse levensliedzangeres.

Sieneke kruipt in de rol van Tessa, de vriendin van ex-voetballer Danny. Voor de zangeres was het acteren wel even wennen. 'Ik speel wel rolletjes in mijn eigen videoclips maar nu ben ik echt een personage,' vertelt Sieneke op Radio Gelderland. 'Het is echt iets anders. Een nieuwe uitdaging, maar daar hou ik van.'

Tips

Die spanning maakte Sieneke op de eerste draaidag meteen kenbaar. 'Ik kende niemand, maar heb het direct gezegd. Ik kreeg direct een hoop tips dus dat was erg fijn en na de eerste scène was het ijs gebroken.' Over de precieze invulling van haar rol kan Sieneke nog niet veel vertellen. 'Het is een bijrol dus ik sta wat meer op de achtergrond, maar ben tegelijkertijd wel erg betrokken.'

Naast Sieneke is ook Frans Duijts in de serie te zien. Ook Omroep Gelderland-presentatrice Irene ten Voorde heeft een bijrol.

Televisieserie Koos

De opnames voor de dramaserie zijn op dit moment nog in volle gang. De serie gaat over de ingedutte loopbaancoach Koos, gespeeld door Arnhemmer Bart Klever, die al jaren niets uitvoert. Zijn nieuwe teamleider is het zat en stelt hem een ultimatum: binnen een week moet hij vijf mensen aan een baan helpen of hij wordt ontslagen.

Koos is vanaf zaterdag 5 januari te zien op TV Gelderland. Sieneke is te zien in aflevering 3 en 4.

