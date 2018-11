Jack de Gier ziet meer houvast bij NEC

NIJMEGEN - NEC is de laatste tijd meerdere keren van tactiek veranderd, maar het lijkt erop alsof trainer Jack de Gier er nu uit is.

NEC speelt in balbezit 4-3-3, maar zonder bal zakt Leroy Labylle terug en zorgt zo voor extra evenwicht op het middenveld. Tegen Sparta werkte dat lange tijd prima. "We willen stabiliteit in onze speelwijze. Met deze wedstrijd kunnen we vooruit. Het neemt niet weg dat resultaat altijd belangrijk is en dat morgen zal blijken of we voort kunnen borduren op Sparta. Als er geen blessures en schorsingen waren geweest, was ik zondagavond naar bed gegaan met het gegeven dat we niks zouden hoeven te veranderen. Dat had ik dan ook niet gedaan. Aan de andere kant biedt dat voor twee spelers de mogelijkheid om zich weer te laten zien. We hebben inmiddels wel de nodige houvast om die spelers in te kunnen passen. Het is een ander poppetje op dezelfde positie, voor de rest verandert er dan niet zoveel."

Mart Dijkstra heeft als eerste speler een schorsing vanwege vijf gele kaarten. Maar heel opvallend: De Gier heeft er als trainer zelf ook al twee. "Geen idee hoe dat werkt, daar ben ik totaal niet mee bezig. Belangrijker is dat spelers daarvan weg blijven. Als je zelf nog niet goed genoeg bent, is het allemaal moeilijk. We moeten ook morgen weer spelen voor een resultaat. Ploegen als Oss en Almere staan nu boven ons, maar staan nog wel binnen handbereik, als we een reeks neerzetten en als team groeien. Daar ben ik heilig van overtuigd. Dan gaan we voor ogen krijgen wat je graag ziet."