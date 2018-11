Afgebrande boerderij had bijzondere geschiedenis: 'Unieke lampen, meubels en prenten verloren gegaan...'

HOENDERLOO - De oude boerderij die in de nacht van woensdag op donderdag afbrandde in Hoenderloo, had een bijzondere historische geschiedenis. Dat vertelt de directeur van Nationaal Park De Hoge Veluwe. 'De boerderij stond vol met unieke lampen, meubels en prenten. Dat is allemaal compleet verwoest, einde verhaal...'

De boerderij kwam uit 1855 en was eigendom van het natuurpark. Vroeger was het de directiewoning, maar nu was het een gastenverblijf. 'In de nacht van de brand sliepen er vier gasten', vertelt directeur Seger van Voorst tot Voorst. 'Gelukkig zijn zij niet gewond geraakt. Ze hoorden het brandalarm en zijn naar buiten gegaan. Daar zagen ze dat het dak in brand stond. De jachtopziener had het uit de verte ook al gezien en de brandweer gebeld.'

De boerderij bleek niet meer te redden en werd compleet verwoest. De brandweer kon wel voorkomen dat de naastgelegen stal vlam vatte.

Luister hier naar het hele verhaal van de directeur (de tekst loopt door onder de audio):

Kwetsbare constructie

De kans is groot dat de brand is ontstaan in de schoorsteen. 'Maar dat moet nog vastgesteld worden', vertelt Van Voorst tot Voorst. 'De schoorsteen was wel goed onderhouden. Elk jaar worden alle schoorstenen op het terrein geveegd. En deze is vorige maand nog extra gecontroleerd. Maar het blijft een kwetsbaar pand. Het rieten dak ligt op rietlatten.'

En dus ging een stukje historie verloren. Want ook de inboedel was bijzonder. 'Die is met veel aandacht bij elkaar gezocht. Er waren veel unieke en historische objecten in de boerderij. Maar daar is niks aan te doen. Het belangrijkste is dat de gasten ongedeerd zijn gebleven.'

