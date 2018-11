Winkeluitbreiding twee Nijmeegse wijken; voor Malvert dreigt 'uitsterven'

NIJMEGEN - Supermarkt Jumbo in de Nijmeegse wijk Malvert mag niet uitbreiden. Bij de winkelcentra in Meijhorst en de Weezenhof is uitbreiding juist wel mogelijk. Dat beleid van het college is door de gemeenteraad bekrachtigd. Een deel van de raad deelt de zorgen van bewoners en ondernemers in Malvert dat hierdoor het winkelcentrum op sterven na dood is.

Over de plannen voor winkelruimte in het Nijmeegse stadsdeel Dukenburg wordt al 16 jaar gesproken. Het college vindt dat er nu maar eens doorgepakt moet worden en een groot deel van de raad is het daarmee eens.

Leegstand

Uit een rapport dat Nijmegen had laten opstellen, blijkt dat er geen ruimte is voor winkeluitbreiding in drie winkelcentra in Dukenburg. Nu al staat er winkelruimte vrij in winkelcentrum Dukenburg. In hetzelfde rapport staat ook dat een mogelijk effect van winkeluitbreiding in Meijhorst en de Weezenhof is dat het winkelcentrum Malvert verdwijnt.

'Uitsterfbeleid'

Onverteerbaar voor sommige raadsleden, zoals Paul Eigenhuijsen van VoorNijmegen.NU. Hij wijst op de grote ontevreden geluiden bij bewoners en ondernemers uit Malvert. Charlotte Brand van de PvdA noemt de keus voor deze twee winkelcentra een 'uitsterfbeleid voor Malvert' en wijst erop dat daar veel ouderen wonen die dan straks niet meer dicht bij huis boodschappen kunnen doen. Onzin, vindt wethouder Monique Esselbrugge. 'We hebben geen uitsterfbeleid. Die kritiek werp ik verre van mij af!'

Ook Stadspartij DNF is kritisch over de uitbreidingsplannen voor de andere twee winkelcentra zonder nog eens goed te onderzoeken wat dit voor Malvert betekent. De SP wilde zelfs winkelcentrum Weezenhof verkleinen ten gunste van Malvert.

Krimp in Dukenburg

Maar volgens wethouder Esselbrugge is er nu eenmaal geen ruimte voor uitbreiding in alle drie de winkelcentra, omdat stadsdeel Dukenburg al jaren krimp vertoont. Het feit dat de Orangerie weer in gebruik genomen wordt met straks vermoedelijk zo'n 70 bewoners doet daar volgens het college weinig aan af. Volgens de wethouder wordt voldaan aan de eis dat er binnen een straal van 750 meter nog een supermarkt is voor bewoners.

Critici vinden het wel degelijk een probleem dat ouderen straks verder weg moeten voor hun boodschappen. Zeker met de oversteek over gevaarlijke wegen, zoals de Van Apelterenweg waar volgens raadslid Eigenhuijsen alleen al de afgelopen maanden diverse ongelukken zijn gebeurd.

Een deskundige onderzoekt wat er aan de leegstand in Dukenburg is te doen.

Zie ook: Kritiek op Nijmeegs winkelcentrumplan: 'Niet te pruimen'