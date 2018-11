Deel dit artikel:













Ouderen in Kesteren lang zonder lift Het getroffen complex de Schenkhof bij het Anker. Foto: Google Streetview

KESTEREN - Het is behelpen voor bewoners van 20 aanleunwoningen van zorgcentrum het Anker in Kesteren. Voor de tweede keer in korte tijd is de lift kapot.

Drie weken geleden hield de lift ermee op, nota bene toen de lift werd gekeurd. 'Blijkbaar wordt de lift dan extra uitgetest', zegt directeur Dick van Bodegraven. De onderdelen lieten vervolgens langer op zich wachten dan verwacht. Uiteindelijk duurde het tien dagen voordat de lift het weer deed. Vlak erna was het weer mis. De 23 bewoners zitten inmiddels alweer acht dagen zonder lift. 'Ik heb besloten om het hele besturingssysteem te laten vervangen', vertelt Van Bodegraven. 'Ze zijn maandag begonnen, maar het is een hele operatie. Ze hebben me gistermiddag verzekerd dat de lift het vandaag weer doet.' Het is volgens Van Bodegraven niet zo dat de bewoners al achttien dagen op hun kamer zitten. Met hulp konden ze wel naar beneden. 'In hun eentje durven ze vaak niet, en dat is begrijpelijk. Maar als je ze een arm geeft, dan lukt het vaak wel. Maar het is natuurlijk heel vervelend.' 💬 WhatsApp ons!

