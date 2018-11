Opnieuw stemmen tellen in West Betuwe

GELDERMALSEN - In sporthal de Randhorst in Geldermalsen worden deze donderdag opnieuw alle stemmen geteld van de verkiezingen in de West Betuwe. Op de verkiezingsdag woensdag zijn alleen de stemmen op de partijen geteld en niet de voorkeurstemmen.

Doel hiervan is om het telproces efficiënter en betrouwbaarder te maken. Het tellen van de stemmen is altijd een tijdrovende klus, die pas na 21.00 uur kan starten. Dan hebben de tellers dus al een lange dag achter de rug. Om te voorkomen dat de voorlopige uitslag te veel fouten bevat, is er gekozen voor dit experiment.

Met het centraal tellen is ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart in verschillende gemeenten getest, de reacties waren toen overwegende positief. De telling in de sporthal is toegankelijk voor het publiek.

Nipte zege Dorpsbelangen

De verkiezingen werden woensdag gewonnen door de lokale partij Dorpsbelangen, op korte afstand gevolgd door de SGP. Beide partijen krijgen vijf zetels in een raad van 31 zetels. Van de tien deelnemende partijen kreeg iedere partij minimaal twee zetels. De samenstelling van de raad is hierdoor heel versnipperd.

De uitslag van de telling wordt donderdagavond bekendgemaakt en de officiële uitslag komt vrijdag.

Zie ook: Dorpsbelangen en SGP winnen verkiezingen in West Betuwe