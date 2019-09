ESCA Voetbal en FC Presikhaaf fuseren

Beide clubs zijn daar woensdagavond mee akkoord gegaan.

Rob Heise, waarnemend voorzitter van FC Presikhaaf, is blij met de beslissing. 'We moeten wel. De kosten worden steeds hoger en we willen niet eindigen als voetbalvereniging Ostrabeke in Oosterbeek.' Die club vroeg dinsdag faillissement aan. 'Iedereen is zich bewust dat als je zo door zou gaan, je het in de toekomst niet meer gaat redden.'

Leden zijn positief



Volgens de club zijn de leden positief over de fusie. Voor de spelers verandert weinig. ESCA Voetbal heeft geen eigen velden meer en is een halfjaar geleden bij FC Presikhaaf ingetrokken. 'Dat hebben we bewust gedaan, het is een periode om aan elkaar te wennen', zegt Heise.

De komende weken hebben de besturen hun handen vol aan de fusie. Zo moet er een nieuw bestuur en een nieuwe naam worden gekozen. Ook moet er een nieuw shirt worden ontworpen.