Lochemse vertelling grijpt naast NS Publieksprijs

Schrijver Frank Krake in De Wereld Draait Door

LOCHEM - Het verhaal over oorlogsheld Wim Aloserij uit Lochem heeft het verloren van publiekslieveling Hendrik Groen. Het boek Zolang er leven is won woensdagavond de NS Publieksprijs. De uitslag werd bekendgemaakt in het televisieprogramma De Wereld Draait Door.

Schrijver Frank Krake zit samen naast auteur en mede-genomineerde Ester Verhoef aan tafel in het praatprogramma. Tegenover hem de Vlaamse schrijfster Griet op den Beek en acteur Kees Hulst. Krake hoopt te winnen met zijn boek De laatste getuige, een indringend verhaal over de Achterhoekse Wim Aloserij die drie concentratiekampen en een grote scheepsramp overleefde.

Postuum eerbetoon

Volgens Matthijs van Nieuwkerk is niet alleen de inhoud van het boek De laatste getuige bijzonder. Ook over de schrijver zelf is volgens de presentator een heel verhaal te vertellen: 'Hij voerde onvermoeibaar campagne en verzamelde genoeg stemmen om zich hier aan tafel bij de zes te mogen voegen'.

Het verhaal over Aloserij neemt het op tegen bestsellers als Stromboli van Saskia Noort en Dagboek van een getuige van Astrid Holleeder. Voor Krake is een nominatie niet genoeg. Hij wil winnen om de in mei overleden 'laatste getuige' een postuum eerbetoon te brengen.

Hulp van de Superboeren

'Het begint bij het verhaal, bij de inhoud', zegt Krake in de uitzending. Maar hij heeft wel alles gedaan om genoeg stemmen te krijgen. Als oud-eigenaar van de voormalige De Graafschap-shirtsponsor TiTaTuinmeubelen, vroeg Krake hulp aan de supporters van de Doetinchemse club. En dat werkte, want deze 'dark horse', zoals Van Nieuwkerk hem noemt, verkocht wel 45.000 exemplaren van zijn boek.

Voor de NS Publieksprijs kreeg het verhaal over de Gelderse held 11,6 procent van de bijna 80.000 stemmen. Dit was niet genoeg om te winnen. Zolang er leven is van Hendrik Groen won met 42,4 procent.

