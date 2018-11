Politie gaat betogers Nijmegen Rechtsaf en harde kern NEC opsporen

NIJMEGEN - De politie Nijmegen gaat onderzoek doen naar de harde kern van NEC en Nijmegen Rechtsaf in verband met de aangekondigde demonstratie van afgelopen weekend bij de intocht van Sinterklaas. Onder het motto 'schop ze de stad uut' hadden zij aangekondigd om demonstranten van Kick Out Zwarte Piet tegen te werken bij hun voorgenomen demonstratie.

Burgemeester Bruls reageerde hiermee op vragen GroenLinks. Die partij vroeg zich af waarom Kick Out Zwarte Piet (KOZP) niet mocht demonstreren. En hoe de burgemeester zonder contact vooraf heeft kunnen inschatten dat het mis zou lopen.

Burgemeester Bruls zegt dat er nooit officieel is gevraagd om een demonstratie. Daarom kon er ook geen sprake zijn van een andere locatie voor de demonstranten van KOZP. Bruls zegt dat hij wel vaker vooraf een inschatting maakt van risico's en is achteraf bovendien blij met zijn gemaakte inschatting. 'Wat ik heb gezien in andere steden zoals Tilburg en Eindhoven sterkt mij alleen maar in het genomen besluit.' Bruls wees er bovendien op dat hem niet zoals in Zaanstad 600 politiemensen ter beschikking stonden. 'Want zoveel politiemensen beste raadsleden waren daar nodig. Schijnbaar is het in Nederland niet mogelijk om een feest ongemoeid te laten!'

Roetveegpiet

Suggesties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren dat het toch beter is om voortaan in Nijmegen te gaan voor een roetveegpiet, wees Bruls resoluut van de hand. 'Ik ga geen uitspraken doen over hoe een traditie eruit zou moeten zien. Rechters in Nederland hebben eerder al gezegd dat het niet racistisch is en net als premier Rutte vind ik dat dit niet aan de politiek is.'

Bruls verbaasde zich er overigens over dat niemand aangifte heeft gedaan tegen de rechtse tegendemonstranten die op het Waalstrand het spandoek 'Zwarte Piet is Racisme' van KOZP demonstranten verwijderden. Met name de dreiging dat zij demonstranten van KOZP 'de stad uut' zouden schoppen is voor hem onverteerbaar. 'Maar dan vergissen ze zich in deze burgemeester want ik laat wel onderzoeken wie deze mensen zijn.'