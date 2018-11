Experts: onderzoeksrapporten belevingsvlucht vliegveld Lelystad kloppen niet en er wordt meer geluid verwacht

WEZEP - De onderzoeksrapporten die minister Cora van Nieuwenhuizen naar de Tweede Kamer stuurde over de belevingsvlucht kloppen niet, zegt geluidsdeskundige Pieter Sijtsma. 'De rapporten doen hun best om de verschillen weg te relativeren en hanteren daarbij argumenten die geen hout snijden.' Dat schrijft hij in zijn analyse.

Op verzoek de regiegroep die de minister over de belevingsvlucht adviseert, verdiepte Sijtsma zich in de rapporten hierover. 'Van die rapporten werd ik best wel een beetje chagrijnig,' zegt hij als hij zijn conclusies deelt in het bijzijn van een aantal leden van verschillende actiegroepen. Volgens de deskundige zal ook de maximale geluidsoverlast van vliegtuigen groter zijn.

Begin van een nieuw onderzoek

Nadat vorig jaar grote onrust ontstond over de vliegroutes van en naar vliegveld Lelystad werd in mei een zogenoemde belevingsvlucht gehouden. Een Boeing vloog daarbij de nieuwe vliegroutes van Lelystad Airport, waarvan de opening gepland staat in 2020.

Een speciale regiegroep bestaande uit actievoerders uit verschillende provincies werd betrokken bij de voorbereidingen. De vlucht was niet representatief, maar moest mensen die onder die routes wonen laten ervaren hoeveel geluid een vliegtuig produceerde op die hoogte.

Maar tijdens die vlucht werden geluidsmetingen gedaan. Het geluid van de vlucht bleek de maximale geluidswaardes die worden genoemd in de milieueffectrapportage (MER) te overstijgen . Minister van Nieuwenhuizen liet daarop twee bureaus onderzoek doen naar de afwijkende waarden.

Een maand geleden informeerde de minister de Tweede Kamer over de resultaten. Ze liet weten dat de uitkomsten. 'Niet ongebruikelijk zijn en op voorhand verwacht had mogen worden.' Ook was volgens de minister voldaan aan de wettelijke voorschriften.

Wolligheid en onzinargumenten

Op verzoek van leden van de regiegroep dook Pieter Sijtsma in de analyses van de onderzoeksbureaus. Als akoestisch deskundige deed hij 22 jaar onderzoek bij het NLR, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Hij heeft een eigen bedrijf in Aero-akoestiek in Wezep. Aero-akoestiek is de studie van de interactie tussen geluid en stromingen. De afgelopen jaren publiceerde hij verschillende academische werken.

'Er zat veel wolligheid in. Er werd weinig cijfermatig onderbouwd. Er kwamen onzinargumenten, alsof ze de opdracht hadden gekregen om zoveel mogelijk de argumenten van de regiegroep niet serieus te nemen.' Legt hij uit in een uitgebreide analyse. 'Wat ik vooral niet goed vind is dat mensen die de beslissingen moeten nemen, Tweede Kamerleden, niet goed worden geïnformeerd.'

Geluidsoverlast substantieel hoger

De analyse van Sijtsma is koren op de molen voor actievoerders die tegen de vliegroutes zijn van Lelystad Airport. 'Wij hebben steeds het gevoel gehad dat er iets niet klopte. Pieter gaat terug naar de bron en met zijn kennis zegt hij: Dit kan niet. Dit klopt niet.' Zo reageert Jules van der Weerd van actiegroep HoogoverWezep. 'Dit zou niet moeten dat door inwoners op fouten gewezen wordt.'

Volgens Sijtsma zal de geluidsoverlast hoger zijn dan nu wordt weergegeven in de MER. Dat heeft te maken met weersomstandigheden, maar ook met het type vliegtuig en de belading. Als dat meegenomen wordt zullen de maximale waarden hoger worden. 'Toch minimaal tussen de 3 en 5 decibel. Bij 3 decibel betekent dat evenveel geluid als twee vliegtuigen, bij vijf decibel zijn dat drie vliegtuigen. Dat is substantieel meer lawaai.'