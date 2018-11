Bakkerij Hilvers is het beste familiebedrijf van Gelderland

ARNHEM - Bakkerij Hilvers uit Arnhem is het beste familiebedrijf van Gelderland. Staatssecretaris Mona Keizer van Economische Zaken maakte het winnende bedrijf woensdagavond bekend.

'Bakkerij Hilvers laat echt zien dat zij geven om de maatschappij. Ze doen dat onder meer door hun medewerking aan de voedselbank. Ook geven ze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans', vertelt Ben van Moerkerk namens het Gelders Familiebedrijven Gilde. Hilvers mag zich de eerste winnaar van de prijs worden. 'Het is de bedoeling dat dit een echte traditie wordt, zij zijn in ieder geval de eerste.'

De 250 jaar oude bakkerij is door de jury gekozen uit vier genomineerden. Hoewel het bedrijf 'pas' sinds 1950 in de familie zit (overgekocht door Heije Hilvers) is de familie volledig vervlochten met de bakkerij. Er zijn inmiddels 14 winkels in Arnhem en omgeving en maar liefst 12 familieleden werken mee in de onderneming.

Directeur Wilma Hilvers zei eerder al apetrots te zijn op de nominatie. 'Dit is een erkenning voor waar we mee bezig zijn.' Ze doelde daarmee niet alleen op de groei van het bedrijf, maar vooral ook op de maatschappelijke functie van de onderneming. 'Mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt gaan bij ons aan de slag. Uiteindelijk stomen we ze dan klaar voor een baan. Dat kan bij ons zijn, maar vaak ook elders', aldus Hilvers.

Bedrijven met veel impact

Meer dan twee derde van de Gelderse bedrijven is een familiebedrijf. Samen zorgen ze voor een derde van de werkgelegenheid in de provincie. Familiebedrijven zijn vaak betrokken bij de samenleving en hebben veel maatschappelijke impact. Het Gelders Familiebedrijven Gilde reikt daarom de prijs uit voor het beste familiebedrijf van onze provincie.

De andere genomineerden waren wijnhandel Robbers & van den Hoogen in Arnhem, transportbedrijf Melis in Duiven en levensmiddelenhandel Elite in Neede.

