Jolien ontwerpt kleding voor popsterren: 'Via Instagram weten ze me te vinden'

Rapper Niki Minaj en de producenten van Hollywoodfilm The Greatest Showman. Het zijn geen kleine namen die Jolien vragen om kleding te

ontwerpen. En dat allemaal dankzij het internet. 'Ik word niet gebeld, maar ze weten me te vinden via Instagram. Ik heb een account met heel veel

volgers en kennelijk zijn de stylistes van Hollywood zo ook bij mij terechtgekomen', vertelt de ontwerpster.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

'Ik doe alles zelf'

De outfits van Jolien zijn niet direct bedoeld om even boodschappen in te doen. Het is design en er zit nogal wat werk in. 'Ik ben er gemiddeld

zo'n drie maanden mee bezig. Eerst een maand overleg met de klant en ontwerpen en dan nog het naaien. Ik doe alles zelf', legt ze uit.



Natuurlijk is Jolien erg blij met de wereldwijde aandacht. Maar er blijft ook nog wel iets te dromen over. 'Het is jammer dat de serie Game Of Thrones is afgelopen, want daar zou ik echt heel graag nog wel aan willen werken. Maar er komen nog prequels en sequels heb ik begrepen. Dus wie weet. Dat zou echt wel een droom voor me zijn.'