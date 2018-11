Het mysterieuze kasteel in Terborg dat nu toch eindelijk 'open huis' houdt

TERBORG - Het kasteel Huis Wisch in het Achterhoekse Terborg is voor omwonenden en liefhebbers al vele jaren een gesloten vesting. De bewoners van het kasteel zijn erg gehecht aan hun privacy en stonden toegang voor publiek maar heel mondjesmaat toe. Dat er nu toch een inkijkje komt is te danken aan het boek 'Kasteel Wisch-Terborg' waaraan schrijfster Aggie Daniëls vijf jaar heeft gewerkt. De bewoners hebben haar toegang verleend en gaandeweg al haar vragen beantwoord waardoor lezers veel te weten komen over het 'kasteel van de jonkheer' zoals sommige Terborgenaren zeggen.

Verhalen jonkvrouw tot tuinman

Het landgoed van het kasteel is alleen op bepaalde dagen in het jaar voor publiek toegankelijk via excursies en wordt van oudsher bewoond door adellijke families. Zeven generaties Van Schuylenburch hebben er gewoond en geleefd. Huidig bewoonster jonkvrouwe Olga Vegelin van Claerbergen - Van Schuylenburch en haar zoon jhr Philippe spraken openhartig met de schrijfster. Dat leverde veel onbekende en boeiende verhalen op. Ook interviews met personeel dat op Kasteel Wisch werkzaam was, tuinman, aannemer, rentmeester, particulier chauffeur, en kamermeisje, brachten veel persoonlijke zaken naar boven.

'Adellijke kijk op het leven'

Speurwerk in onder meer het Gelders Archief leverde een twintigtal brieven van de familie op waaruit hun adellijke visie op het leven, het landgoed, reizen, huurders, de jacht en bijvoorbeeld belasting betalen naar voren komt. Ook andere kastelen en landhuizen die een relatie met Huis Wisch hebben werden gefotografeerd voor het boek (dat bijna 1000 illustraties bevat). Het dichtbij gelegen Kasteel Schuilenburg hoorde bij het familiebezit maar werd (volgens sommigen onnodig) gesloopt na de oorlog.

Jonkheer sterft na bombardement

Ook het Terborgse kasteel leed zware schade in de oorlog door geallieerde bombardementen en daarbij kwam jonkheer Richard op 12 oktober 1944 om het leven. Het kasteel werd twee keer gebombardeerd omdat het door Duitse generaals en officieren werd gebruikt. Ook op andere plekken in de toenmalige gemeente Wisch hadden de bezetters villa's en kastelen in bezit genomen (daarover binnenkort meer op de site '75 jaar vrijheid - op weg naar 2020'). 'Oorlogsburgemeester' Boot van Wisch had de familie in september '44 al gewaarschuwd dat ze Huis Wisch moesten verlaten, maar de Van Schuylenburchs bleven op hun kasteel. (tekst loopt door onder foto)

Oorlogschade Huis Wisch na de oorlog (foto Rijksdienst Cultureel Erfgoed)

Het boek 'Kasteel Wisch-Terborg (Schuilenburg en Ulenpas)' - Uitgeverij Fagus, is verkrijgbaar op diverse plaatsen in de regio Terborg of te bestellen via de schrijfster postdaniels2@gmail.com



Aggie Daniëls en tuinman van het kasteel Johan Jonker zijn donderdag 29 november van 10.00 tot 11.00 uur te gast bij Radio Gelderland