Glasvezel gewild in buitengebied Arnhem Nijmegen

BEUNINGEN - Meer dan 50 procent van alle bewoners van de buitengebieden in de omgeving van Arnhem en Nijmegen heeft aangegeven internet via de glasvezelkabel af te nemen als dit wordt aangelegd.

Daarmee is aan de belangrijkste voorwaarde van het bedrijf Glasvezel buitenaf voldaan om met de aanleg te beginnen.

Intentieverklaringen

Er zijn deze woensdag al direct intentieverklaringen getekend met de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen en Wijchen. Goed nieuws dus voor de bewoners van de buitengebieden van deze vier gemeenten, want hier komt snel internet.

Als het aan Glasvezel buitenaf ligt dan wordt ook in andere gemeenten in de regio glasvezel gerealiseerd, maar nog niet overal zijn de afspraken over de aanleg rond. Het bedrijf is in goed gesprek met deze gemeenten en gaat ervan uit er op korte termijn uit te komen.

Aanleg

Begin 2019 wordt er gestart met de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de vier gemeenten waar de afspraken rond zijn. De verwachting is dat de eerste bewoners dan in het derde kwartaal van 2019 gebruik kunnen maken van glasvezel.