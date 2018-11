Leger des Heils in Ede plaatst extra bedden voor daklozen vanwege winterkou

EDE - We hebben al een aantal keer de ruitenkrabber nodig gehad de afgelopen weken. Na een lange warme zomer en herfst heeft de winter zijn intrede gedaan. Bij de nachtopvang voor daklozen merken ze dat direct. In Ede heeft het Leger des Heils extra bedden geplaatst. En daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt.

'Het winterprotocol gaat eigenlijk pas in vanaf -5 graden', zegt Alice Koolhaas van het Leger des Heils Gelderland. 'Maar als het rond het vriespunt wordt, gaan we al kijken waar we extra opvang kunnen creëren.' In Ede werden daarom vijf extra bedden geplaatst. 'En daar hebben dinsdagnacht al vier mensen mensen gebruik van gemaakt.'

Het winterprotocol wordt eigenlijk overal in Gelderland gebruikt. Daarin zijn twee fases. In de eerste fase (vanaf een weersverwachting van -5 graden) wordt er opgeschaald en houden opvangvoorzieningen elkaar op de hoogte van hun capaciteit. In fase 2, bij een combinatie van extreme kou, wind en neerslag en een gevoelstemperatuur van onder de -10 graden, worden de openingstijden extra verruimd en wordt er actief gezocht naar daklozen die buiten slapen.

Gevoelstemperatuur

Ook in de gemeente Arnhem volgen ze het winterprotocol. 'Maar er wordt vooral gekeken naar de omstandigheden en rekening gehouden met de gevoelstemperatuur', zegt een woordvoerder van de gemeente. 'Als er een straffe wind staat, zoals laatst, dan is er overleg tussen de verschillende opvangorganisaties en de gemeente.'

Bij IrisZorg in Arnhem is het winterprotocol nog niet ingegaan. 'Maar we hebben sowieso altijd tien extra bedden beschikbaar', zegt hulpverlener George de Bekker. 'Dat doen we om eventueel mensen op te kunnen vangen als er bij stoelenproject De Duif (ook een nachtopvang red.) plek tekort is. En als het winterprotocol straks ingaat komen er nog eens zeven bedden bij.'

Verslaggever Marc Loeven was vrijdagochtend bij IrisZorg (de tekst loopt door onder de audio):

Hier en daar wordt al gespeculeerd dat we een extreme winter tegemoet gaan. Toch denkt het Leger des Heils Gelderland dat ze goed voorbereid zijn. Koolhaas: 'Vorig jaar hadden we ook een strenge winter. Toen hadden we naast tien bedden extra ook nog extra matrassen. Maar die zijn toen niet nodig geweest.'

Bij IrisZorg willen ze wel graag vast een oproep doen: 'Wij hebben een redelijk beeld van welke mensen op straat slapen, maar als mensen daklozen zien die met de kou 's nachts buiten blijven, laat het ons dan weten. Dan kunnen we die mensen actief benaderen. Maar we gaan natuurlijk niemand dwingen.'